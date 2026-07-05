🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #25: até quando é preciso despir o smoking, há artistas que bebem champanhe

França e Marrocos já protagonizaram algumas das jogadas mais bonitas do Mundial 2026, no entanto, como mostraram no dia em que se apuraram para os quartos de final, não só pela beleza se arranca vitórias.

"Uns dias pratica-se um futebol champanhe, e noutros é mais um vinho tinto da tasca, que também é saboroso", disse um dia Sérgio Conceição.



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Frente a Paraguai e Canadá, respetivamente, França e Marrocos tiveram de despir o fato de gala e preparar-se para terrenos armadilhados. Os franceses precisaram de arregaçar as mangas e entrar no jogo duro dos paraguaios, para desmontarem o autocarro estacionado à frente da baliza de Orlando Gill. Os marroquinos colocaram-se em vantagem e, depois, tiveram de saber sofrer e esperar pelos caminhos certos para golpear e desfiar o Canadá, uma e outra vez, no contra-ataque.

Ainda assim, mesmo entre o jogo sujo e, como diria Conceição, o vinho tinto da tasca, foram os artistas que resolveram: o drible enleante de Desiré Doué, a condução e as assistências temporizadas de Brahim Díaz.

As duas seleções venceram e marcaram encontro nos "quartos", num duelo que poderia já ser uma final do Mundial 2026.

Este domingo, há Brasil-Noruega e México-Inglaterra.

É o regresso dos ingleses ao Azteca, 40 anos depois do bis de Diego Armando Maradona em 1986. O México nunca perdeu no mítico estádio da capital. Do lado brasileiro, além de Vini, destacam-se o samba de Bruno Guimarães e os "memes" sobre a suposta "guerra" entre Carlo Ancelotti e Endrick. Na Noruega, atenção, claro está, a Erling Braut Haaland.

🕹️ O futebol foi isto

Canadá 0-3 Marrocos: um resultado enganador para a exibição dos co-anfitriões, que dominaram na primeira parte e, depois de sofrerem o primeiro golo de Ounahi (50'), batalharam desesperadamente pelo empate. O desequilíbrio abriu espaços para os marroquinos, que, mais experientes nestas andanças, e com Brahim Díaz no serviço, ampliaram com o bis de Ounahi (82') e, depois, por Rahimi (90+3').

Paraguai 0-1 França: num jogo muito fechado e de pouca inspiração, e que mais se assemelhou a uma batalha campal, tal foi a permissividade do árbitro perante os socos e pontapés dos jogadores uruguaios, Deschamps precisou de recorrer a Doué e à sua capacidade de desequilibrar em espaços curtos. O extremo ganhou um penálti e, na cobrança, já depois de um jogador do Paraguai ter tentado adulterar a marca dos 11 metros (sem que tenha sido admoestado por isso), Mbappé enganou Gill e fez o único golo do encontro (70').

🎨 Si yo fuera Maradona

… teria pezinhos como os de Desiré Doué. Didier Deschamps percebeu que o jogo estava bloqueado pelo autocarro do Paraguai e muito mais talhado para a qualidade em espaços curtos de Doué que para a vertigem de Barcola. Acertou: pouco depois de entrar, o extremo, de 21 anos, serpenteou pelo meio de três jogadores paraguaios e só parou quando foi derrubado, conquistando a grande penalidade que daria a vitória à França. Até parece batota ter esta variedade e qualidade de opções no banco.

🎙️ Fala que tu falas bem

"Se tivermos de sujar as mãos na m****, sujamos. (...) Eles pensavam que iríamos entrar em campo de smoking e limitar-nos a jogar futebol bonito. Mas nós também sabemos jogar um futebol mais sujo. Não existe uma maneira certa ou errada de jogar futebol. Só há uma maneira: ganhar. Eles tentaram vencer-nos dessa forma, mas fomos nós que lhes ganhámos no jogo deles", disse Mbappé, qual capitão, após o duelo com o Paraguai.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O jornal "The Guardian" recorre à ciência para explicar a dificuldade de jogar no Estádio Azteca, sentado a 2.240 metros de altitude e onde o México nunca perdeu em Mundiais. O "TalkSPORT" vai mais longe e sugere um famoso comprimido que não figura na lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping: talvez a solução ideal para os ingleses seja, como na canção, esgotar o stock nacional de viagra.

🎲 O que vem aí

Brasil-Noruega , 21h00 (SportTV5, LiveModeTV)

, 21h00 (SportTV5, LiveModeTV) México-Inglaterra, 01h00 (SportTV5)

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