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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa, dia 24: Ounahi e Brahim para sair da pressão, Doué a libertar a França das amarras paraguaias
05 jul, 2026 - 14:53 • Francisco Sousa*
Análise do comentador Bola Branca Francisco Sousa aos dois primeiros jogos dos oitavos de final do Mundial 2026.
O talento e a inteligência na decisão superam a pressão
A primeira parte do Canadá frente a Marrocos foi um exercício de como saber pressionar em zonas mais adiantadas do relvado, partindo da habitual base em 4-4-2 e forçando erros na saída aos magrebinos, para originar ataques mais diretos e verticais. Com isso, os canadianos geraram duas ocasiões claras, em 45 minutos marcados pela ausência de variantes no jogo marroquino, com os médios bloqueados e tendo a agravante da lesão de Saibari, que dificultou a baixa dos espaços em profundidade.
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Melhorou claramente na 2ª parte a equipa de Mohamed Ouahbi, sendo que também diminuiu o argumento físico para estilo tão pressionante do Canadá. Emergiu então a velocidade de circulação, a maior capacidade para apertar sem bola e agilidade, mental e física, dos jogadores marroquinos.
Achraf Hakimi trouxe livre do laboratório para servir Ounahi para o 1-0, numa execução primorosa de pé direito da figura maior dos segundos 45 minutos (e um dos destaques marroquinos no torneio). Entre ele e Brahim Díaz, com duas ações-chave em lances de golo, se repartiu a espetacularidade de uma vitória exagerada nos números, mas justificada pelo talento mais apurado e inteligência na definição dos craques de Marrocos.
Helenio Herrera reencarnado em Alfaro e como o talento resolve problemas (parte II)
Já havíamos destacado aqui que o Paraguai é reconhecido desde há muitos anos como a Itália da América do Sul – e sim, é uma evocação do futebol transalpino do passado distante, dos tempos do afamado "catenaccio". Um dos "pais" dessa forma de competir era Helenio Herrera, argentino como Gustavo Alfaro, atual selecionador paraguaio.
Homem competentíssimo na oratória, pré e pós jogo, e capaz de colocar a "albirroja" a atuar na base de um sistema ultradefensivo, com centrais fortíssimos na defesa da área, entreajudas permanentes dos alas ofensivos aos laterais e médios muito competentes para a recuperação defensiva (essencialmente isso).
A estratégia é bem clara e a França de Didier Deschamps sabia o que ia enfrentar, mas nem por isso deixou de ter problemas: não é uma equipa tão rica e abrangente em cenários de ataque posicional ante blocos tão cerrados; os brilhantes atacantes, por mais criatividade que tenham, sentem o acosso do contacto físico rival e o incómodo da falta de espaço.
Foi um jogo globalmente pobre da França e dos principais craques neste torneio (em particular, Olise e Mbappé), até outro talentoso, vindo do banco, de seu nome Désiré Doué, arrancar um penálti convertido pelo mesmo Kylian de sempre.
Foi duro? Foi. O árbitro foi demasiado complacente com a dureza do Paraguai em termos disciplinares? Sem dúvida. Mas a França ganhou e já não encontrará cenário semelhante daqui em diante neste Mundial.
*é comentador de futebol na Renascença
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