📝 ​As notas do Sousa, dia 24: Ounahi e Brahim para sair da pressão, Doué a libertar a França das amarras paraguaias

A primeira parte do Canadá frente a Marrocos foi um exercício de como saber pressionar em zonas mais adiantadas do relvado, partindo da habitual base em 4-4-2 e forçando erros na saída aos magrebinos, para originar ataques mais diretos e verticais. Com isso, os canadianos geraram duas ocasiões claras, em 45 minutos marcados pela ausência de variantes no jogo marroquino, com os médios bloqueados e tendo a agravante da lesão de Saibari, que dificultou a baixa dos espaços em profundidade.

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Melhorou claramente na 2ª parte a equipa de Mohamed Ouahbi, sendo que também diminuiu o argumento físico para estilo tão pressionante do Canadá. Emergiu então a velocidade de circulação, a maior capacidade para apertar sem bola e agilidade, mental e física, dos jogadores marroquinos.

Achraf Hakimi trouxe livre do laboratório para servir Ounahi para o 1-0, numa execução primorosa de pé direito da figura maior dos segundos 45 minutos (e um dos destaques marroquinos no torneio). Entre ele e Brahim Díaz, com duas ações-chave em lances de golo, se repartiu a espetacularidade de uma vitória exagerada nos números, mas justificada pelo talento mais apurado e inteligência na definição dos craques de Marrocos.