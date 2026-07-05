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Mundial 2026
Carlos Queiroz deixa a seleção do Gana
05 jul, 2026 - 22:07 • Reuters
Decisão de abandonar o cargo anunciada no Instagram depois de a seleção africana cair nos 16 avos de final ao perder com a Colômbia.
Carlos Queiroz, até agora selecionador do Gana, demitiu-se após três meses no cargo, na sequência da campanha das «Black Stars» no Mundial, que terminou nos 16 avos de final, anunciou este domingo.
O técnico de 73 anos, que participou no quinto Mundial consecutivo, assumiu o cargo em abril, substituindo Otto Addo, que se despediu do Gana 72 dias antes do torneio.
"Deixo esta jornada com orgulho pelo que alcançámos, mas também com a saudável insatisfação de quem sempre quis mais. Alcançar um nível mais elevado nunca deve ser o destino — deve ser o início de ambições ainda maiores", escreveu Queiroz no Instagram.
O Gana venceu o Panamá e empatou com a Inglaterra antes de perder com a Croácia, terminando em terceiro lugar no Grupo L. Avançou como uma das oito melhores equipas classificadas em terceiro lugar.
A equipa perdeu por 1-0 contra a Colômbia na primeira ronda eliminatória.
O antigo treinador do Irão, de Portugal e do Egito liderou o Gana num jogo amigável antes do Mundial.
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