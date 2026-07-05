Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Carlos Queiroz deixa a seleção do Gana

05 jul, 2026 - 22:07 • Reuters

Decisão de abandonar o cargo anunciada no Instagram depois de a seleção africana cair nos 16 avos de final ao perder com a Colômbia.

A+ / A-

Carlos Queiroz, até agora selecionador do Gana, demitiu-se após três meses no cargo, na sequência da campanha das «Black Stars» no Mundial, que terminou nos 16 avos de final, anunciou este domingo.

O técnico de 73 anos, que participou no quinto Mundial consecutivo, assumiu o cargo em abril, substituindo Otto Addo, que se despediu do Gana 72 dias antes do torneio.

"Deixo esta jornada com orgulho pelo que alcançámos, mas também com a saudável insatisfação de quem sempre quis mais. Alcançar um nível mais elevado nunca deve ser o destino — deve ser o início de ambições ainda maiores", escreveu Queiroz no Instagram.

O Gana venceu o Panamá e empatou com a Inglaterra antes de perder com a Croácia, terminando em terceiro lugar no Grupo L. Avançou como uma das oito melhores equipas classificadas em terceiro lugar.

A equipa perdeu por 1-0 contra a Colômbia na primeira ronda eliminatória.

O antigo treinador do Irão, de Portugal e do Egito liderou o Gana num jogo amigável antes do Mundial.

Carlos Queiroz, o senhor cinco Mundiais: "Lutámos como guerreiros, ganhámos o jogo com inteligência"

Mundial 2026

Carlos Queiroz, o senhor cinco Mundiais: "Lutámos como guerreiros, ganhámos o jogo com inteligência"

O treinador português estreou-se no Mundial com um(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)