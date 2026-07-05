Cristiano Ronaldo confirma: "Vai ser o meu último Mundial"

Cristiano Ronaldo confirmou, este domingo, que o Mundial 2026 será o último da carreira.

"O que fica são as pessoas. As que gostam de ti, aquelas a que podes dar um momento diferente nas suas vidas. Para mim, são memórias espetaculares. Tudo está bem, não passa nada. É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Espanha, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Portugal defronta a Espanha, na luta por um lugar nos quartos de final, na segunda-feira, a partir das 20h00, em Dallas. Encontro com relato em direto dos EUA e acompanhamento ao minuto na Renascença.



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Vencer o Mundial

Se não tivéssemos essa ideia, não estávamos aqui. Tem sido uma experiência bonita, estamos a melhorar jogo a jogo. Numa competição como esta é difícil jogar bem em todos os jogos, não está fácil para ninguém, basta ver as equipas que já foram eliminadas. Vejo a equipa tranquila. Vamos encarar uma equipa super difícil, mas vamos estar preparados.

Preparado para não jogar sempre



Tem sido assim desde que entrei na seleção com 18 anos. Sempre foi assim, não vai mudar. Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos, jogando ou não jogando terei sempre um papel importante. Terminarei quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É uma perda de tempo fazerem sempre a mesma pergunta, se é o último. Vamos ver. Não quero virar as atenções para isso, porque é o menos importante. O mais importante é jogarmos bem amanhã e ter fé de que vamos passar.

O que faz desta geração diferente



É um grupo diferente de todos os outros que apanhei aqui. Com muita qualidade, como todos os outros. Muito tranquilo, mais jovem, no cômputo geral se calhar a idade é mais baixa.

Pulseira por Diogo Jota



Todos os nomes dos nossos jogadores estão cá, é uma forma de estarmos unidos pelo Diogo Jota, mas não só. Por Portugal, por todos os portugueses que estão em Portugal, mas também nos Estados Unidos e em Toronto. Tem sido uma experiência espetacular, dá para refletir que o futebol vai mais além do que jogar dentro de campo. É a alegria das pessoas, a união, as pessoas a partilharem coisas, a chorarem por verem jogadores. Isso para mim é o que fica guardado. De todos os Mundiais que joguei, é aquele de que mais me recordarei, pela paixão das pessoas. No aspeto emocional, tem sido o melhor.

O que fica



Ao pequeno-almoço, cruzámo-nos com a malta da Venezuela e da Colômbia, contaram-nos histórias e vimos muitos deles com a lágrima nos olhos. Isso é o mais importante, é o que fica da vida. Tudo o resto... Estamos cá, é tudo muito bonito, todos querem ganhar, mas só vai ganhar um. É vivenciar estas experiências, porque isto é o que realmente fica marcado, à parte de grandes exibições, marcar golo, porque tenho 41 e não devia jogar... Isso é irrelevante. O que guardo e vou levar para casa é o afeto que as pessoas têm tido para com a seleção e para comigo especialmente.

Sentimento de representar Portugal



O sentimento é quase sempre o mesmo, é sempre uma paixão grande de representar o teu país e tentar ganhar pelo teu país. Cada vez que entro em campo, é como se fosse o primeiro jogo.

Como lida com as críticas à titularidade



Há 23 anos que vocês tentam matar-me, mas já perceberam que não vale a pena. É uma perda de tempo. Não vale a tempo. Estou acostumado, há uns que gostam mais, outros que gostam menos. Faz parte, eu também tenho as minhas preferências. Os que estão em Portugal e os que estão cá são fiéis, estão sempre do nosso lado, estão sempre do meu lado. O resto não conta nada, é "garbage".

O que falta vencer



Não me falta nada na vida. Deus foi muito generoso comigo e deu-me tudo aquilo que nunca esperei ganhar, principalmente na seleção e a nível pessoal. É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial, nem vou ser menos Cristiano por não ganhar o Mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, todas as competições em que entro é para tentar ganhar. Mas é só um que vai ganhar, não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã. Pensar no dia a dia.

Se há uma coisa que a idade te dá, é maturidade e experiência e relativizar e suavizar muitas das coisas. Não sou cego, tenho visto o ataque que fazem constantemente à minha pessoa. Mas não é novo. Até agradeço muitas das vezes, porque é viver um capítulo diferente na minha vida. Espero viver mais 40 anos e estar preparado, porque de onde vem as grandes críticas é de onde crescemos mais como pessoas. Agradeço a vocês por fazerem isso, porque de certa forma eu cresço cada vez mais e apareço cada vez mais. Por isso, feliz, desfrutar do dia a dia. Um jogo com uma magnitude enorme amanhã, com uma excelente equipa, que já ganhou a competição. É desfrutar do dia a dia.

Papel na seleção



Oxalá, era bom sinal. Mas na seleção eu faço aquilo que o mister me pede. Eu não jogo na seleção como jogo no Al-Nassr, porque tenho mais liberdade. Na seleção, temos de perceber que temos papéis diferentes dos clubes. Sou um jogador mais aproximado da área, a minha missão é agarrar os centrais e eles ficarem lá comigo, mas vocês sabem mais que ninguém: se a bola chega lá e eu tiver oportunidade, vou meter lá dentro. Isso já estão acostumados. Respeitar o adversário, é super difícil, mas estou com aquela fé de que vai correr bem e vamos ganhar.

Parte mais difícil de um Mundial aos 41 anos



Falar com vocês. Com alguns de vocês. Os que não gostam, principalmente. Eu fixo bem as caras das pessoas. BAsta-me ver uma vez e não esqueço mais. Mas tem sido uma experiência, porque, para chegar a este nível, tens de abdicar de muitas coisas e aquilo que tenho feito em toda a minha carreira tem sido também adaptar-me às nuances da idade, sabendo que não sou o mesmo jogador que era, mas uma coisa que tenho clara é que nada mudou: continuo a fazer golos. Espero fazer amanhã. Se não fizer, que outro companheiro meu faça e possamos passar, porque isso é que fica, é passar. Era bonito ganhar à Espanha amanhã.

É o último Mundial?



Estão com muita vontade de que eu não venha mais. Não me querem ver mais aqui. Já chegará o dia. Mas vou ser sincero: independentemente do que passar amanhã, o Cristiano sairá daqui com a consciência tranquila. E não é 100%, é 1000%. Porque na vida e no futebol, eu dei tudo o que tinha. A minha paixão, o meu querer, jogar todos esses anos não foi por necessidade, porque graças a Deus eu estou muito na vida, mas por paixão. Eu jogo na seleção e nos clubes porque adoro jogar futebol.

Aconteça o que acontecer amanhã, vou estar feliz. Não posso meter pressão em mim mesmo, chegar ao final da carreira e dizer que tens de ganhar, que tens a obrigação de ganhar. Nada disso. Quero desfrutar de cada dia e de cada jogo, desfrutar de uma grande competição como é o Mundial. E creio que não estou assim tão mal. Fiz três golos. Há outros que fizeram mais, porque estão muito bem. Mas eu não estou mal, creio. Creio. É continuar, a ver se ganhamos amanhã e eu marco um golito.

O que fica de um Mundial com esta idade?



O que fica são as pessoas. As que gostam de ti, aquelas a que podes dar um momento diferente nas suas vidas. Para mim, são memórias espetaculares. Tudo está bem, não passa nada. É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo, assim vocês podem matar-me um pouco mais. Tentar matar.