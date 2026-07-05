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Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo confirma: "Vai ser o meu último Mundial"
05 jul, 2026 - 19:16 • Inês Braga Sampaio
"É desfrutar do dia a dia. Oxalá que amanhã não seja o meu último jogo", diz o capitão da seleção nacional, na antevisão da partida com a Espanha, dos oitavos de final.
Cristiano Ronaldo confirmou, este domingo, que o Mundial 2026 será o último da carreira.
"O que fica são as pessoas. As que gostam de ti, aquelas a que podes dar um momento diferente nas suas vidas. Para mim, são memórias espetaculares. Tudo está bem, não passa nada. É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Espanha, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.
Portugal defronta a Espanha, na luta por um lugar nos quartos de final, na segunda-feira, a partir das 20h00, em Dallas. Encontro com relato em direto dos EUA e acompanhamento ao minuto na Renascença.
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O que fica de um Mundial com esta idade?
O que fica são as pessoas. As que gostam de ti, aquelas a que podes dar um momento diferente nas suas vidas. Para mim, são memórias espetaculares. Tudo está bem, não passa nada. É desfrutar o máximo possível, que seja o último Mundial — que vai ser o meu último Mundial — e desfrutar do dia a dia. Oxalá amanhã não seja o meu último jogo, assim vocês podem matar-me um pouco mais. Tentar matar.
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