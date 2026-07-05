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FIFA perdoa suspensão de estrela norte-americana para o jogo dos oitavos de final
05 jul, 2026 - 21:14 • João Carlos Malta com Reuters
Presidente dos EUA, Donald Trump, agradeceu a FIFA pela decisão que considerava ser injusta. Seleção belga está surpreendida com a reversão da suspensão.
O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos-de-final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior, anunciou a FIFA no domingo.
Balogun marcou o terceiro golo do Mundial na vitória por 2-0, mas recebeu um cartão vermelho na segunda parte por ter dado uma entrada com a bota no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic, obrigando os EUA a jogar o resto do jogo com menos um jogador.
O jogador de 25 anos foi expulso após uma revisão do VAR, tendo o treinador dos EUA, Mauricio Pochettino, afirmado que nunca foi um cartão vermelho.
«... a aplicação da suspensão do jogo fica suspensa por um período de um ano», afirmou a FIFA num comunicado.
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“Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de prova, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”
O órgão judicial tem o poder discricionário de suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção disciplinar.
Os regulamentos da FIFA não previam qualquer via oficial para apreciar um recurso do cartão vermelho de Balogun — algo que foi alvo de críticas —, mas justificaram a decisão invocando o artigo 27.º do código disciplinar da FIFA, que estipula: "O órgão judicial pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."
“Uma grande injustiça”
“Obrigado à FIFA por fazer o que estava certo e por reverter uma grande injustiça”, escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, no Truth Social.
“(Estamos) satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a competir amanhã”, afirmou num comunicado.
Os colegas de equipa de Balogun disseram que só ficaram a saber da notícia através das redes sociais, a caminho do treino.
“Ficámos a saber disso mesmo quando estávamos a caminho para cá”, disse o avançado norte-americano Christian Pulisic aos jornalistas.
“No início, pensas: “Ah, a sério? Isto é verdade?” E depois: “Ah, isto é uma ótima notícia”.
A seleção da Bélgica não se pronunciou de imediato sobre a disponibilidade de Balogun para o jogo de segunda-feira, em Seattle.
O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, pôde disputar os jogos de estreia da seleção no Mundial depois de a FIFA ter suspendido os dois últimos jogos de uma suspensão de três jogos imposta no ano passado, quando foi expulso no penúltimo jogo de qualificação contra a Irlanda.
O médio do Qatar, Assim Madibo, foi punido com uma suspensão de cinco jogos depois de ter recebido um cartão vermelho por uma entrada que lesionou gravemente o médio do Canadá, Ismael Kone, durante um jogo da fase de grupos do torneio.
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