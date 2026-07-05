FIFA perdoa suspensão de estrela norte-americana para o jogo dos oitavos de final

O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos-de-final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior, anunciou a FIFA no domingo. Balogun marcou o terceiro golo do Mundial na vitória por 2-0, mas recebeu um cartão vermelho na segunda parte por ter dado uma entrada com a bota no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic, obrigando os EUA a jogar o resto do jogo com menos um jogador. O jogador de 25 anos foi expulso após uma revisão do VAR, tendo o treinador dos EUA, Mauricio Pochettino, afirmado que nunca foi um cartão vermelho. «... a aplicação da suspensão do jogo fica suspensa por um período de um ano», afirmou a FIFA num comunicado. A Bélgica declarou-se "surpreendida" depois de a suspensão de Folarin Balogun ter sido anulada pela FIFA.

“Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de prova, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.” O órgão judicial tem o poder discricionário de suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção disciplinar. Os regulamentos da FIFA não previam qualquer via oficial para apreciar um recurso do cartão vermelho de Balogun — algo que foi alvo de críticas —, mas justificaram a decisão invocando o artigo 27.º do código disciplinar da FIFA, que estipula: "O órgão judicial pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."

“Uma grande injustiça” “Obrigado à FIFA por fazer o que estava certo e por reverter uma grande injustiça”, escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, no Truth Social.