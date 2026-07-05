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Golo de Mbappé coloca França nos quartos de final frente a Marrocos

05 jul, 2026 - 08:05 • Redação

França assegurou presença nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2026. Mbappé marcou o único golo da partida.

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A França qualificou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo de 2026 ao derrotar o Paraguai por 1 - 0, num encontro dos oitavos de final disputado na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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O único golo da partida surgiu aos 24 minutos da segunda parte. Kylian Mbappé converteu uma grande penalidade e garantiu o apuramento da seleção francesa para a fase seguinte da competição.

Com este golo, o avançado francês chegou aos sete golos no torneio, igualando Lionel Messi no topo da lista dos melhores marcadores.

A seleção francesa alcança assim os quartos de final pela quarta edição consecutiva do Campeonato do Mundo e mantém um percurso perfeito na prova, somando cinco vitórias em cinco jogos.

Nos quartos de final, a França vai defrontar Marrocos. O encontro está agendado para 9 de julho, em Boston, às 21h00 de Lisboa.

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