- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-
Haaland bisa e elimina Brasil do Mundial
05 jul, 2026 - 22:50 • João Carlos Malta
Noruega segue em frente rumo aos quartos de final onde vai defrontar o vencedor do México-Inglaterra que se joga na madrugada desta segunda-feira.
Um jogo para a história da Noruega. O inevitável Erling Haaland com dois tiros, um de cabeça e outro com um poderoso remate rasteiro de pé esquerdo fora da área, afundou o Brasil no Mundial dos EUA.
Mesmo a acabar o Brasil ainda reduziu de grande penalidade que foi convertida por Neymar. Resultado final: 2-1 para os noruegueses.
Mas antes os brasileiros, ainda na primeira parte, tiveram uma ocasião soberana para se colocarem à frente do marcador. O médio Bruno Guimarães falhou uma grande penalidade cometida sobre Matheus Cunha.
Quem também teve uma importância fundamental nesta vitória foi o jogador do Benfica, Andreas Schjelderup, que entrou na segunda parte a tempo de fazer as duas assistências para o ponta de lança Haaland.
A canarinha, comandada por Carlo Ancelotti, cai assim nos oitavos de final e é mais um grande candidato a cair numa fase precoce da prova. Isto depois de a Alemanha ter sido derrotada na ronda anterior pelo Paraguai.
O Globo Esporte escreve que esta eliminação representa a pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos. Desde o Mundial de 1990, o Brasil havia sempre chegado pelo menos aos quartos de final.
Com este bis, que marcou aos 79 e aos 90 minutos, Haaland já leva sete golos neste campeonato do Mundo. Mas se o avançado do Manchester City foi herói, houve outro jogador decisivo.
O guarda-redes norueguês Nyland fez uma exibição monstruosa em que defendeu tudo o que havia para defender com excecção do penálti nos derradeiros momentos do jogo.
No final do jogo em New Jersey, a festa entre os noruegueses foi exuberante com jogadores e público a fazerem a "remada vinking".
- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-