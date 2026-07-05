Haaland bisa e elimina Brasil do Mundial

Um jogo para a história da Noruega. O inevitável Erling Haaland com dois tiros, um de cabeça e outro com um poderoso remate rasteiro de pé esquerdo fora da área, afundou o Brasil no Mundial dos EUA. Mesmo a acabar o Brasil ainda reduziu de grande penalidade que foi convertida por Neymar. Resultado final: 2-1 para os noruegueses. Mas antes os brasileiros, ainda na primeira parte, tiveram uma ocasião soberana para se colocarem à frente do marcador. O médio Bruno Guimarães falhou uma grande penalidade cometida sobre Matheus Cunha.

Quem também teve uma importância fundamental nesta vitória foi o jogador do Benfica, Andreas Schjelderup, que entrou na segunda parte a tempo de fazer as duas assistências para o ponta de lança Haaland. A canarinha, comandada por Carlo Ancelotti, cai assim nos oitavos de final e é mais um grande candidato a cair numa fase precoce da prova. Isto depois de a Alemanha ter sido derrotada na ronda anterior pelo Paraguai. O Globo Esporte escreve que esta eliminação representa a pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos. Desde o Mundial de 1990, o Brasil havia sempre chegado pelo menos aos quartos de final. Com este bis, que marcou aos 79 e aos 90 minutos, Haaland já leva sete golos neste campeonato do Mundo. Mas se o avançado do Manchester City foi herói, houve outro jogador decisivo.