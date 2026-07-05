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Mundial 2026

Veja a receção dos cabo-verdianos à seleção que fez história

05 jul, 2026 - 15:20 • Inês Braga Sampaio

Milhares de adeptos juntaram-se, no aeroporto e nas ruas, para receber os jogadores da seleção de Cabo Verde, depois da histórica participação no Mundial 2026.

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Os jogadores da seleção de Cabo Verde foram recebidos como heróis no regresso ao país, após a eliminação nos 16 avos de final do Mundial 2026.

Num vídeo partilhado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, e outros nas contas dos jogadores, pode ver-se a receção apoteótica à seleção, desde a aterragem do avião à procissão da equipa pelas ruas.

Cabo Verde fez história, ainda antes de o Mundial começar, ao apurar-se pela primeira vez para a fase final. Na fase de grupos, arrancou empates diante de Espanha (0-9), Uruguai (2-2) e Arábia Saudita (0-0).

Os três pontos somados no Grupo H permitiram a Cabo Verde fazer mais uma vez história e apurar-se para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Diante da Argentina, os tubarões azuis aguentaram o empate (1-1) nos 90 minutos e só perderam no prolongamento (3-2).

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