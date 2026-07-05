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Mundial 2026
Veja a receção dos cabo-verdianos à seleção que fez história
05 jul, 2026 - 15:20 • Inês Braga Sampaio
Milhares de adeptos juntaram-se, no aeroporto e nas ruas, para receber os jogadores da seleção de Cabo Verde, depois da histórica participação no Mundial 2026.
Os jogadores da seleção de Cabo Verde foram recebidos como heróis no regresso ao país, após a eliminação nos 16 avos de final do Mundial 2026.
Num vídeo partilhado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, e outros nas contas dos jogadores, pode ver-se a receção apoteótica à seleção, desde a aterragem do avião à procissão da equipa pelas ruas.
Cabo Verde fez história, ainda antes de o Mundial começar, ao apurar-se pela primeira vez para a fase final. Na fase de grupos, arrancou empates diante de Espanha (0-9), Uruguai (2-2) e Arábia Saudita (0-0).
Os três pontos somados no Grupo H permitiram a Cabo Verde fazer mais uma vez história e apurar-se para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Diante da Argentina, os tubarões azuis aguentaram o empate (1-1) nos 90 minutos e só perderam no prolongamento (3-2).
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