Veja a receção dos cabo-verdianos à seleção que fez história

Os jogadores da seleção de Cabo Verde foram recebidos como heróis no regresso ao país, após a eliminação nos 16 avos de final do Mundial 2026.

Num vídeo partilhado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, e outros nas contas dos jogadores, pode ver-se a receção apoteótica à seleção, desde a aterragem do avião à procissão da equipa pelas ruas.

Cabo Verde fez história, ainda antes de o Mundial começar, ao apurar-se pela primeira vez para a fase final. Na fase de grupos, arrancou empates diante de Espanha (0-9), Uruguai (2-2) e Arábia Saudita (0-0).

Os três pontos somados no Grupo H permitiram a Cabo Verde fazer mais uma vez história e apurar-se para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Diante da Argentina, os tubarões azuis aguentaram o empate (1-1) nos 90 minutos e só perderam no prolongamento (3-2).