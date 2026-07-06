A eficácia assombrosa do cometa Haaland no Mundial: 18 remates, 7 golos

Quatro remates, dois golos e uma vítima de peso. Erling Haaland assinou uma exibição memorável nos oitavos de final do Campeonato do Mundo e conduziu a Noruega a uma histórica vitória por 2-1 sobre o Brasil, garantindo, pela primeira vez, a presença dos escandinavos nos quartos de final da competição. O bis frente à "canarinha" elevou o avançado para os 62 golos em 54 internacionalizações, um registo impressionante que lhe permite manter uma média superior a um golo por jogo ao serviço da seleção. Uma eficácia que também tem marcado este Mundial. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Haaland soma já sete golos em apenas quatro partidas do Campeonato do Mundo (descansou com a França), os mesmos de Lionel Messi e Kylian Mbappé, liderando a corrida à Bota de Ouro da competição.

Mais impressionante ainda é a forma como chegou a esse número. O norueguês precisou de apenas 18 remates para marcar sete golos, registando uma taxa de conversão de 39% (7 em 18), a melhor num Campeonato do Mundo desde Gary Lineker, em 1986, quando o inglês terminou a prova com seis golos golos em apenas 15 remates (40%), segundo dados da Opta. A influência de Haaland não se resume, porém, aos golos. Frente ao Brasil venceu os quatro duelos aéreos que disputou e acumula 14 duelos aéreos ganhos em 18, o melhor registo de um avançado numa fase final do Mundial desde que este tipo de dados começou a ser recolhido, em 1966. Também os golos têm surgido nos momentos decisivos. Quatro dos sete golos valeram diretamente vitórias à Noruega, fazendo de Haaland apenas o quarto jogador a assinar quatro "match-winning goals" numa única edição do Mundial, igualando Gerd Müller. Apenas Grzegorz Lato e Salvatore Schillaci conseguiram mais, ambos com cinco.