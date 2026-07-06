​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #26: é só fazer como o Nuno e o António, certo? Portugal joga pelo sonho

Não é assim tão difícil, é só meter um golo como Sousa fez em 1984 ao senhor Arconada. Uau, que difícil é fazer aquilo, esqueçam. Bom, é só imitar Nuno Gomes em 2004, receber a bola de costas fora da área, evitar adversários, virar e tau, adiós Casillas. OK, também é difícil. Ou, imaginem isto, fazer um hat-trick à Espanha num Mundial. Wow, impossível. Ah não, Cristiano fez isso em 2018.

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Com que então os portugueses conseguem fazer coisas muitíssimo difíceis. Este é um bom dia para nos lembrarmos disso, sobretudo os rapazes que vão entrar no relvado em Dallas, a partir das 20h00, para jogar contra os maravilhosos futebolistas espanhóis. A história tem graça: a estreia de Portugal como seleção aconteceu em dezembro de 1921 contra a Espanha. Os portugueses jogaram de negro porque o Casa Pia era a equipa mais representada.

De lá para cá aconteceu muita coisa, dezenas de jogos, algumas alegrias (2004 e a final da Liga das Nações em 2025), algumas tristezas (2010 e 2012), mas há uma constante: os dois lados continuam a contar com futebolistas admiráveis como Vitinha, Pedri, Rodri, João Neves, Dani Olmo e Bruno Fernandes e, ainda que Martínez não conte com Mateus Fernandes, há uma história incrível no duelo de gerações distantes entre Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, que vai ter pela frente Pau Cubarsí, um miúdo nascido em 2007.

Esta noite, a partir das 20h00, com a Renascença sintonizada, Portugal e Espanha disputam uma vaga nos quartos de final do Campeonato do Mundo.

🕹️ O futebol foi isto

Brasil 1-2 Noruega: para percebermos os sinais dos tempos, basta dizer que os nórdicos tiveram 66% de posse de bola. Bruno Guimarães falhou um penálti, o guarda-redes Orjan Nyland teve uma daquelas exibições e depois... surgiu Erling Haaland, com dois belos golos. O Brasil caiu. Neymar, que ainda fez um golinho de penálti, entrou para deixar claro que não estava em condições para jogar e ainda entrou em quezílias. E chorou no final.

México 2-3 Inglaterra: o mítico Azteca voltou a receber os ingleses, que não iam ali desde que Diego Armando Maradona etc etc. Bellingham marcou dois golos, Harry Kane outro, pelos mexicanos fizeram golos Julián Quiñones e Raúl Jiménez. A equipa de Tuchel jogou com 10 desde os 54’, depois da expulsão de Jarell Quansah.

🎨 Si yo fuera Maradona

… queria muito muito tocar na bola a toda a hora como Diego claro mas, se não tocasse, queria mesmo era ser como Erling Haaland. O noruguês já meteu sete golos no Mundial… com apenas 18 remates (39%). É, segundo a Opta, o melhor registo desde Gary Lineker em 1986 (40% de acerto: seis golos em 15 remates).

🎙️ Fala que tu falas bem

“Tenho de ser honesto, creio que esta eliminação começa com as decisões que vieram do banco”: a brutal honestidade de Ronaldo ‘fenómeno’ sobre Carlos Ancelotti.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Gary Lineker foi um grandíssimo futebolista e nesta segunda vida como apresentador de televisão e moderador-opinador de um podcast continua a ser magnífico. Desfrutem do “The Rest Is Football”, normalmente com Lineker, Alan Shearer e Micah Richards, na ressaca da vitória da Inglaterra no Azteca. O episódio sugerido conta com Gary Lineker, Micah Richards, Brad Friedel, Joe Hart, Alex Aljoe e o rapper Aitch.

🎲 O que vem aí

Portugal-Espanha , 20h00 (RTP, SportTV5, LiveModeTV)

, 20h00 (RTP, SportTV5, LiveModeTV) EUA-Bélgica, 01h00 (SportTV5)

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