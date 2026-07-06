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Mundial de Futebol
“Acabou”. Neymar não volta a jogar na seleção do Brasil
06 jul, 2026 - 09:08 • João Carlos Malta
Neymar participou em quatro mundiais e sai com um golo de penálti na derrota com a Noruega nos oitavos de final do campeonato dos EUA.
Acabou onde começou, num jogo nos Estados Unidos. Neymar, estrela maior do futebol brasileiro e mundial, não volta a vestir a “canarinha”.
O anúncio surgiu após a eliminação do Brasil nos oitavos de final do Mundial, frente à Noruega.
Em declarações à Globoesporte TV no final do encontro, o avançado confessor que a busca por um título mundial "acabou". Visivelmente emicionado, Neymar não conteve as lágrimas após o apito final.
Neymar participou em quatro mundiais. O jogador atualmente no Santos, na Europa encantou em Barcelona e Paris.
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“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, disse, lembrando que o percurso de 130 jogos no Brasil começou precisamente no MetLife Stadium, em 2010, num amigável contra os EUA.
Neymar despede-se como o segundo jogador com mais internacionalizações na história do Brasil, atrás das 142 de Cafu, e como o melhor goleador de sempre, com 80 tentos com a camisola 'canarinha' vestida.
No último jogo no escrete, Neymar, marcou o único golo brasileiro na partida, de grande penalidade, já no período de descontos. Não evitou a surpreendente eliminação do nos oitavos de final, com a derrota por 1-2 frente a Noruega.
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