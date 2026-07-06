Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de Futebol

“Acabou”. Neymar não volta a jogar na seleção do Brasil

06 jul, 2026 - 09:08 • João Carlos Malta

Neymar participou em quatro mundiais e sai com um golo de penálti na derrota com a Noruega nos oitavos de final do campeonato dos EUA.

A+ / A-

Acabou onde começou, num jogo nos Estados Unidos. Neymar, estrela maior do futebol brasileiro e mundial, não volta a vestir a “canarinha”.

O anúncio surgiu após a eliminação do Brasil nos oitavos de final do Mundial, frente à Noruega.

Em declarações à Globoesporte TV no final do encontro, o avançado confessor que a busca por um título mundial "acabou". Visivelmente emicionado, Neymar não conteve as lágrimas após o apito final.

Neymar participou em quatro mundiais. O jogador atualmente no Santos, na Europa encantou em Barcelona e Paris.

"É favor tentar na próxima Copa". Neymar responde a economista que previu eliminação do Brasil

"É favor tentar na próxima Copa". Neymar responde a economista que previu eliminação do Brasil

Achim Klement criou um algoritmo que prevê os resu(...)

Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, disse, lembrando que o percurso de 130 jogos no Brasil começou precisamente no MetLife Stadium, em 2010, num amigável contra os EUA.

Neymar despede-se como o segundo jogador com mais internacionalizações na história do Brasil, atrás das 142 de Cafu, e como o melhor goleador de sempre, com 80 tentos com a camisola 'canarinha' vestida.

No último jogo no escrete, Neymar, marcou o único golo brasileiro na partida, de grande penalidade, já no período de descontos. Não evitou a surpreendente eliminação do nos oitavos de final, com a derrota por 1-2 frente a Noruega.

Haaland bisa e elimina Brasil do Mundial

Haaland bisa e elimina Brasil do Mundial

Noruega segue em frente rumo aos quartos de final (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde