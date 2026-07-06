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Mundial 2026

Bruno Fernandes: "Temos de jogar ao nosso modo e fazer com que as equipas nos respeitem mais"

06 jul, 2026 - 22:15 • Eduardo Soares da Silva

Médio foi crítico da abordagem na segunda parte, com "linhas mais recuadas": "Quando assim é, acabas por sofrer golo."

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O internacional português Bruno Fernandes assume a eliminação do Mundial 2026 como uma "grande tristeza" e garante que o grupo "tinha qualidade para vencer o Campeonato do Mundo".

Em declarações no relvado à Sport TV, o médio deixa ainda alguns reparos à abordagem da seleção e lamenta que a equipa tenha baixado linhas na segunda parte.

Eliminação: "Grande tristeza, viemos com um objetivo que era vencer o Mundial. Infelizmente, não estivemos ao nosso melhor nível. Fomos superiores na primeira parte, mas acabamos por baixar muito as linhas na segunda parte e, quando assim é, mais cedo ou mais tarde sofres o golo."

Mais sobre o jogo: "A Espanha tem mérito, têm grande qualidade e jogadores, mas se continuássemos a jogar como na primeira parte, teríamos saído com outro resultado."

O balanço, apesar da eliminação, é positivo? "Não pode ser. Só poderia ser se fôssemos até ao final. Sei que Portugal nunca venceu um Mundial, mas colocamos as expectativas sempre lá em cima. Acho que, com alguma certeza, posso dizer que este grupo tinha qualidade para ganhar o Mundial, mas não foi possível. Não há que desacreditar, a Espanha é uma das favoritas, há que olhar em frente de forma diferente. Temos de ser mais nós próprios, olhar para o que temos dentro, jogar ao nosso modo e fazer com que as equipas nos respeitem mais.”

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