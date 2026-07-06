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Diogo Costa: "Não consegui ajudar desta vez, faltou-nos uma pontinha de sorte"

06 jul, 2026 - 22:28 • Inês Braga Sampaio

Guarda-redes da seleção nacional admite que trocaria a boa exibição que rubricou frente à Espanha por uma vitória.

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Diogo Costa considera, em declarações à RTP, depois da derrota (1-0) com a Espanha, que faltou "uma pontinha de sorte" a Portugal, para conseguir avançar para os quartos de final do Mundial 2026.

Análise: "Não consegui ajudar desta vez, faltou-nos uma pontinha de sorte, tivemos uma bola na barra. Também é preciso sorte. A atitude foi muito boa, demos o nosso melhor em termos de atitude, exigência e trabalho mental. Demos o nosso melhor."

Mais uma grande exibição: "O mais importante é ganhar coletivamente, sei que preciso dos meus companheiros para ganhar. Preferia ter trocado a exibição pela vitória. Claro que trocava tudo por ganhar, é sempre o mais importante."

Sonho era conquistar o Mundial: "Tínhamos qualidade para isso, por uma ou outra razão não conseguimos. O que fizemos foi dar o nosso melhor fisicamente e mentalmente para tentar, todos juntos, mostrar o melhor ao país. Queríamos dedicar a pessoas duas especiais para nós, o Diogo [Jota] e o André [Silva, irmão de Diogo], mas não conseguimos."

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