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- 06 jul, 2026
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Mundial 2026
Diogo Costa: "Não consegui ajudar desta vez, faltou-nos uma pontinha de sorte"
06 jul, 2026 - 22:28 • Inês Braga Sampaio
Guarda-redes da seleção nacional admite que trocaria a boa exibição que rubricou frente à Espanha por uma vitória.
Análise: "Não consegui ajudar desta vez, faltou-nos uma pontinha de sorte, tivemos uma bola na barra. Também é preciso sorte. A atitude foi muito boa, demos o nosso melhor em termos de atitude, exigência e trabalho mental. Demos o nosso melhor."
Mais uma grande exibição: "O mais importante é ganhar coletivamente, sei que preciso dos meus companheiros para ganhar. Preferia ter trocado a exibição pela vitória. Claro que trocava tudo por ganhar, é sempre o mais importante."
Sonho era conquistar o Mundial: "Tínhamos qualidade para isso, por uma ou outra razão não conseguimos. O que fizemos foi dar o nosso melhor fisicamente e mentalmente para tentar, todos juntos, mostrar o melhor ao país. Queríamos dedicar a pessoas duas especiais para nós, o Diogo [Jota] e o André [Silva, irmão de Diogo], mas não conseguimos."
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