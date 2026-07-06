FIFA defende-se. Infantino garante que Trump não influenciou decisão sobre Balogun

Gianni Infantino, presidente da FIFA, admite que conversou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre a suspensão do americano Folarin Balogun para os oitavos de final do Mundial 2026, mas nega que essa conversa tenha pesado na decisão de retirar o castigo ao ponta de lança.

Num comunicado, em resposta às críticas da UEFA e da federação da Bélgica, Infantino alega que "conversou com Trump sobre este assunto".

"Nessa conversa, expliquei-lhe que estava em curso um processo que envolvia os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido pelos órgãos competentes. É assim que funciona o sistema FIFA, e é um princípio que sempre defenderei", garante.

Horas antes, Trump admitiu que ligou a Infantino para lhe pedir que a suspensão fosse revista.