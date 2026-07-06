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FIFA defende-se. Infantino garante que Trump não influenciou decisão sobre Balogun

06 jul, 2026 - 18:24 • Eduardo Soares da Silva

FIFA retirou suspensão a avançado da seleção americana, Folarin Balogun, após chamada de Donald Trump. Ponta de lança está disponível para defrontar a Bélgica nos oitavos de final.

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Gianni Infantino, presidente da FIFA, admite que conversou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre a suspensão do americano Folarin Balogun para os oitavos de final do Mundial 2026, mas nega que essa conversa tenha pesado na decisão de retirar o castigo ao ponta de lança.

Num comunicado, em resposta às críticas da UEFA e da federação da Bélgica, Infantino alega que "conversou com Trump sobre este assunto".

"Nessa conversa, expliquei-lhe que estava em curso um processo que envolvia os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido pelos órgãos competentes. É assim que funciona o sistema FIFA, e é um princípio que sempre defenderei", garante.

Horas antes, Trump admitiu que ligou a Infantino para lhe pedir que a suspensão fosse revista.

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Infantino garante que "os órgãos judiciais da FIFA são independentes e operam de forma autónoma. Essa autonomia é essencial para a credibilidade e integridade do futebol."

"Eu leio as decisões do Comité de Disciplina quando são publicadas. Por vezes, sou surpreendido. Por vezes, concordo com elas. Por vezes, discordo. Independentemente da minha opinião, respeito a autonomia do órgão que as toma", afirma.

O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos de final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior, anunciou a FIFA no domingo.

Balogun viu um cartão vermelho na segunda parte por ter dado uma entrada com a bota no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic.

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