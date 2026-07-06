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Jogador da Inglaterra cai ao celebrar vitória e sofre lesão grave no pulso

06 jul, 2026 - 11:24 • Reuters

Jordan Henderson foi até à bancada celebrar com os adeptos e teve de ser transportado para o hospital depois de escorregar ao saltar sobre um painel publicitário.

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O médio inglês Jordan Henderson sofreu uma lesão no pulso durante a celebração da equipa após a vitória por 3-2 sobre o México, nos oitavos-de-final do Mundial, no domingo à noite. O treinador Thomas Tuchel classificou a lesão como "grave".

Imagens de vídeo mostram Henderson a saltar sobre um painel publicitário no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a Inglaterra se dirigia aos adeptos numa das extremidades do estádio para cantar "Wonderwall", dos Oasis, uma tradição dos Três Leões. No entanto, a mão de Henderson escorregou e demonstrou muita dor ao tentar amortecer a queda. Vários colegas de equipa chamaram imediatamente ajuda médica e Henderson foi retirado de campo de maca.

"Ele está no hospital neste momento. É uma lesão bastante grave", disse Tuchel aos jornalistas na noite de domingo. "Não combina com o resto da noite. Não sei qual é o procedimento."

Henderson, de 36 anos, tornou-se o primeiro jogador inglês a participar em quatro Mundiais diferentes quando entrou em campo contra o Panamá durante a fase de grupos. Não entrou em campo no jogo de domingo, mas recebeu um cartão amarelo no segundo tempo pelas suas ações na lateral do campo.

A Federação Inglesa de Futebol confirmou que Henderson iria passar a noite de domingo na Cidade do México com um membro da equipa técnica inglesa, enquanto o resto da equipa e da equipa técnica regressaria à sua base de treinos em Kansas City.

A Inglaterra vai defrontar a Noruega nos quartos de final no sábado, em Miami Gardens, na Florida.

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