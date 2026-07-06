- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-
Mundial 2026. Inglaterra afasta México
06 jul, 2026 - 03:22 • Rita Vila Real
Bis de Bellingham e penálti assinado por Kane assegurarem a manutenção dos ingleses na competição, que têm encontro marcado com a Noruega nos quartos de final.
A Inglaterra venceu o México por 3-2 nos oitavos de final do Mundial de futebol.
Jude Bellingham abriu o marcador para os ingleses, aos 36 minutos. Dois minutos depois, o jogador do Real Madrid repetiu, passando o "score" para 2-0.
A poucos minutos do fim da primeira parte, Julián Quiñones faz o primeiro da partida para os mexicanos.
Dez minutos depois do início da segunda parte, a Inglaterra ficou reduzida a dez jogadores. Jarell Quansah foi expulso com vermelho direto, depois de uma entrada em Gallardo.
Ainda com esperança, a seleção do México conseguiu o 3-2. O ex-benfica Raul Jiménez marcou de penálti e diminuiu a diferença.
As seleções tiveram o mesmo número de oportunidades de remate à baliza, mas foi a Inglaterra que conseguiu a vitória no estádio Azteca. Os co-anfitriões desta edição do Mundial ficam pelo caminho.
Os ingleses têm agora encontro marcado com a Noruega nos quartos de final, no sábado, 12 de julho, às 22h00 (hora portuguesa).
- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-