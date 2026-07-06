Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026. Inglaterra afasta México

06 jul, 2026 - 03:22 • Rita Vila Real

Bis de Bellingham e penálti assinado por Kane assegurarem a manutenção dos ingleses na competição, que têm encontro marcado com a Noruega nos quartos de final.

A+ / A-

A Inglaterra venceu o México por 3-2 nos oitavos de final do Mundial de futebol.

Jude Bellingham abriu o marcador para os ingleses, aos 36 minutos. Dois minutos depois, o jogador do Real Madrid repetiu, passando o "score" para 2-0.

A poucos minutos do fim da primeira parte, Julián Quiñones faz o primeiro da partida para os mexicanos.

Dez minutos depois do início da segunda parte, a Inglaterra ficou reduzida a dez jogadores. Jarell Quansah foi expulso com vermelho direto, depois de uma entrada em Gallardo.

Ainda com esperança, a seleção do México conseguiu o 3-2. O ex-benfica Raul Jiménez marcou de penálti e diminuiu a diferença.

As seleções tiveram o mesmo número de oportunidades de remate à baliza, mas foi a Inglaterra que conseguiu a vitória no estádio Azteca. Os co-anfitriões desta edição do Mundial ficam pelo caminho.

Os ingleses têm agora encontro marcado com a Noruega nos quartos de final, no sábado, 12 de julho, às 22h00 (hora portuguesa).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)