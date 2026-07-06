O legado de Neymar na seleção brasileira

Pelo meio construiu um legado que o coloca entre os maiores da história do futebol brasileiro. Em 130 internacionalizações marcou 80 golos, tornando-se no melhor marcador de sempre da seleção, ultrapassando lendas como Pelé, Ronaldo Nazário e Romário.

Dezasseis anos depois, o último golo também chegou em solo norte-americano, no derradeiro jogo ao serviço da seleção.

Há uma curiosa simetria na despedida. Neymar encerra a carreira internacional precisamente no mesmo palco onde tudo começou: o MetLife Stadium, em Nova Jérsia. Foi ali que, em agosto de 2010, se estreou pela seleção principal, frente aos Estados Unidos, numa vitória por 2-0. Nesse encontro apontou também o primeiro golo com a camisola do Brasil.

O camisola 10 ainda reduziu a desvantagem de grande penalidade, já nos descontos, mas o golo nem evitou a eliminação da "canarinha" nem adiou o adeus.

Foram 130 jogos, 80 golos e mais de uma década de protagonismo. A derrota frente à Noruega (2-1), nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, marcou o fim da carreira de Neymar ao serviço da seleção brasileira.

A esse registo juntou ainda 59 assistências, confirmando o papel de protagonista de uma geração que viveu durante largos anos em torno do seu talento.

Ao serviço da seleção conquistou a Taça das Confederações, em 2013, e a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Na final contra a Alemanha, no Maracanã e depois de ser muitíssimo contestado durante esse mês, fez um golaço de livre direto e depois, nas grandes penalidades, foi decisivo.

Este Campeonato do Mundo, o quarto em que participou desde 2014, acabou por ser apenas um último capítulo. Condicionado fisicamente, Neymar participou em apenas 37 minutos, suficientes para marcar de penálti frente à Noruega, naquele que passa a ser o último golo da carreira internacional.

Despede-se sem conseguir cumprir o sonho de conquistar um Campeonato do Mundo, mas deixa um legado difícil de igualar. Para muitos, foi o maior talento a surgir no futebol brasileiro desde a conquista do penta, em 2002, e um dos jogadores que mais marcaram uma era da seleção "canarinha". Em 2014, em casa, ajudou a canarinha a alcançar o quarto lugar, depois do choque contra a Alemanha (1-7). Quatro e oito anos depois, os brasileiros não passaram dos quartos de final.

Dos 80 golos que fez com a seleção, Neymar celebrou nove deles em Campeonatos do Mundo: quatro em 2014, dois em 2018, outros dois em 2022 e, finalmente, o derradeiro do 10 que acabou afogado em lágrimas, nos Estados Unidos, contra a poderosa Noruega de Erling Haaland.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva