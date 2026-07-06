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Mundial 2026

Portugal-Espanha é esta segunda-feira: é isto que tem de saber do jogo

06 jul, 2026 - 10:05 • Lusa

A seleção portuguesa necessita de vencer pela primeira vez os espanhóis numa fase a eliminar para continuar em prova no Campeonato do Mundo. O relato do jogo entre velhos conhecidos é na Renascença, com o André Maia em Dallas.

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Portugal procura, esta segunda-feira, um lugar nos quartos de final do Mundial2026 de futebol, no duelo ibérico com a Espanha, atual campeã europeia, numa reedição da última final da Liga das Nações, em Arlington, nos Estados Unidos.

No estado do Texas, a seleção portuguesa necessita de vencer pela primeira vez os espanhóis numa fase a eliminar para continuar em prova no Campeonato do Mundo, naquele que será o sétimo embate entre as duas nações em grandes competições.

Em Arlington, cidade a cerca de 30 quilómetros de Dallas, o selecionador Roberto Martínez vai tentar colocar Portugal pela quarta vez nos 'quartos' de um Mundial, depois das campanhas de 1966, 2006 e 2022.

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Pela segunda vez, um Mundial vai ter um duelo ibérico no agora chamado 'mata-mata', depois de portugueses e espanhóis terem disputado também os oitavos de final em 2010, na África do Sul, com a La Roja a sair vitoriosa, por 1-0, com um golo de David Villa a enviar a equipa na altura de Carlos Queiroz para casa.

Nesse torneio, a Espanha viria mesmo a conquistar o único Mundial da sua história.

Contando também com Europeus, Portugal nunca eliminou a seleção espanhola neste tipo de encontros, mas, em 2025, em Munique, na Alemanha, ultrapassou o rival ibérico para conquistar a Liga das Nações, com um triunfo nas grandes penalidades (5-3), após o 2-2 no tempo regulamentar.

Nos 16 avos de final, Portugal ultrapassou a Croácia (2-1) num jogo frenético em Toronto, no Canadá, com Gonçalo Ramos a marcar o golo da vitória já nos descontos, enquanto a Espanha 'limpou' a Áustria, por 3-0, com um 'bis' de Mikel Oyarzabal (leva quatro na competição), e continuou sem sofrer golos no Mundial2026.

O duelo vai decorrer no Estádio AT&T, recinto que vai 94.000 espetadores nas bancadas, naquele que é o complexo com maior capacidade do Mundial2026.

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A casa dos Dallas Comboys, equipa da Liga de futebol americano (NFL), tem uma cobertura retrátil, é climatizado e conta com um ecrã gigante suspenso sobre o relvado.

O Portugal-Espanha está agendado para as 14:00 locais (20:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

O vencedor defronta nos quartos de final os Estados Unidos ou a Bélgica, que se defrontam em Seattle, num encontro agendado para as 17:00 (01:00 de terça-feira) e marcado desde já pela polémica, face à inexplicável 'despenalização' de Folarin Balogun.

O jogador foi expulso nos '16 avos', com vermelho direto, face à Bósnia-Herzegovina, mas, por 'artes mágicas', a FIFA suspendeu o castigo do jogador norte-americano, numa decisão que já levou a federação belga, naturalmente, a protestar.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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