Portugal - Espanha. Veja a análise ao jogo
Seleção nacional cai nos oitavos de final. Após o apito final, a emissão prossegue com a análise à prestação lusa, a partir do Terreiro do Paço, em Lisboa. Comentários de Francisco Sousa, Tiago Antunes (VAR), Armando Evangelista (treinador) e Luís Lourenço (antigo jogador do Sporting). A coordenação é de Luís Aresta e Rui Viegas.
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