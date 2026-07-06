🔴 Portugal - Espanha. Veja em direto a análise ao jogo
Seleção nacional cai nos oitavos de final. Após o apito final, a emissão prossegue com a análise à prestação lusa, a partir do Terreiro do Paço, em Lisboa. Comentários de Francisco Sousa, Tiago Antunes (VAR), Armando Evangelista (treinador) e Luís Lourenço (antigo jogador do Sporting). A coordenação é de Luís Aresta e Rui Viegas.
- Bola Branca 18h15
- 06 jul, 2026
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