Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Proença: "Eliminação tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores"

06 jul, 2026 - 23:39 • Inês Braga Sampaio

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol confirma que o objetivo para o Mundial 2026 não foi cumprido.

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admite que a prestação da seleção nacional no Mundial 2026 "ficou aquém", pelos objetivos delineados e pela qualidade da equipa.

"O resultado que obtivemos no Mundial 2026 fica aquém do esperado. A eliminação em fase tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores, mesmo contra um adversário de enorme categoria", escreve o presidente da FPF, nas redes sociais.

Antes do Mundial, Proença definiu como objetivo mínimo para este Campeonato do Mundo as meias-finais. Portugal ficou pelos "oitavos", depois de uma derrota com a Espanha, por 1-0, esta segunda-feira.

"Quando nos propusemos a sermos candidatos a vencer o Mundial, fizemo-lo por acreditar na qualidade dos nossos jogadores, e num talento com pouco paralelo na nossa história", refere Proença.

O presidente da FPF queixa-se da "crueldade" do futebol, que também "nos ensina uma verdade para a vida".

"Não somos os melhores quando vencemos, não somos os piores quando perdemos. Em cada jogo há uma aprendizagem. Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito", escreve.

Pedro Proença termina a nota a agradecer a todos os adeptos que apoiaram a seleção e aponta ao arranque da Liga das Nações: "Continuaremos fortes, continuaremos a ser Portugal."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde