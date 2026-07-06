Proença: "Eliminação tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admite que a prestação da seleção nacional no Mundial 2026 "ficou aquém", pelos objetivos delineados e pela qualidade da equipa.

"O resultado que obtivemos no Mundial 2026 fica aquém do esperado. A eliminação em fase tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores, mesmo contra um adversário de enorme categoria", escreve o presidente da FPF, nas redes sociais.

Antes do Mundial, Proença definiu como objetivo mínimo para este Campeonato do Mundo as meias-finais. Portugal ficou pelos "oitavos", depois de uma derrota com a Espanha, por 1-0, esta segunda-feira.

"Quando nos propusemos a sermos candidatos a vencer o Mundial, fizemo-lo por acreditar na qualidade dos nossos jogadores, e num talento com pouco paralelo na nossa história", refere Proença.

O presidente da FPF queixa-se da "crueldade" do futebol, que também "nos ensina uma verdade para a vida".

"Não somos os melhores quando vencemos, não somos os piores quando perdemos. Em cada jogo há uma aprendizagem. Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito", escreve.

Pedro Proença termina a nota a agradecer a todos os adeptos que apoiaram a seleção e aponta ao arranque da Liga das Nações: "Continuaremos fortes, continuaremos a ser Portugal."