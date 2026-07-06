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Roberto Martínez anuncia saída: "Foi o meu último jogo pela seleção nacional"

06 jul, 2026 - 22:34 • Eduardo Soares da Silva

Treinador termina ciclo de duas competições internacionais ao serviço da seleção portuguesa.

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O selecionador nacional, Roberto Martínez, confirmou a saída do cargo após a eliminação do Mundial 2026.

O treinador assume que chegou "ao fim de ciclo" e que "é legítimo" que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, queira "escolher o seu treinador."

"Levo comigo as memórias, espero que o povo também tenha boas memórias destes três anos e meio. Sem ganhar o Mundial, não faz sentido continuar", disse o treinador.

Com Martínez, Portugal caiu nos quartos de final do Euro2024, venceu a Liga das Nações em 2025 e cai, agora, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Saída: "É o meu último jogo pela seleção nacional. Levo comnigo uma memória para toda a vida. Foi incrível, uma palavra de agradecimento ao povo português"

Sente que tinha condições para continuar? O que lhe disse Pedro Proença? "É o fim do ciclo, é importante ter outra voz. É legítimo que o presidente possa escolher o seu selecionador, é legítimo. Agradeço a esta direção pelo apoio e pelo que fizeram para me dar todas as condições. Agraço essa força, mas é o fim de um ciclo. Levo comigo as memórias, espero que o povo também tenha boas memórias destes três anos e meio."

Decisão de saída estava acertada com a federação antes do Mundial? "Não estava nada fechado. O foco era o Mundial. Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial. Sem ganhar, não faz sentido continuar. Agora, o presidente pode escolher o seu selecionador. Sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje. Não há muito mais que falar."

A despedida de Ronaldo: "Foi um capitão exemplar. Cheguei a Portugal num momento de muita confusão e dúvida sobre o papel dele. Foi um exemplo. Não só a nível de golos, a estatística fica aí, mas o seu compromisso, a forma como vive o futebol. É um exemplo que temos de celebrar. É um ícone do futebol, não é há muitos Cristianos Ronaldos. Tinha o sonho de vencer o Mundial, deu um grande exemplo."

Análise do jogo: "Faltou sorte, o que faz parte. A bola foi na barra. O resultado é o que fica e ficamos muito tristes. Estou muito orgulhoso pelo desempenho, por tudo o que os jogadores fizeram. Fomos de olhos nos olhos frente à Espanha e conseguimos fechar tudo o que a Espanha gosta."

O Bruno Fernandes apontou alguns erros táticos: "Queremos ser sempre perfeitos, temos muita capacidade com bola. Fizemos isso na primeira parte, queríamos chegar ao último terço, mas o adversário também teve bom desempenho. Tivemos um pouco de azar, merecíamos o prolongamento e aí teríamos outra dinâmica."

Balanço do Mundial: "Queríamos fazer oito jogos, é normal ter um sentimento de tristeza. Acho que merecíamos outra sorte. Acho que foi o nosso jogo mais completo no Mundial."

Proença definiu objetivo mínimo chegar às meias-finais: "Não se trata de onde queremos chegar. Queríamos vencer. Posso valorizar o trabalho dos jogadores, todos os dias deram tudo pela seleção. Isto faz parte do futebol, não vale a pena valorizar chegar aos 'quartos' ou às 'meias', era ganhar ou não ganhar."

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