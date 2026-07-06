Ronaldo não abre jogo sobre futuro na seleção. "Não tomo decisões de cabeça quente"

Cristiano Ronaldo "não toma decisões de cabeça quente" e, por isso, ainda não sabe se vai continuar a representar a seleção nacional ou se fecha o ciclo com a camisola portuguesa.

Na zona mista após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026, Ronaldo voltou a sublinhar que não jogará no Mundial 2030.

Ronaldo deixou ainda um elogio a Roberto Martínez, que está de saída da seleção, "um grande ser humano e um grande treinador."

Eliminação no último Mundial: "Estou triste por sair assim do Mundial, mas como disse ontem, dei tudo. Dei o meu melhor, saio de consciência tranquila. A vida de um futebolista é assim. Há que seguir. Foi o meu último Mundial, sim, terei tempo para pensar, não decidir o resto de cabeça quente. Seguir a vida."

Vai continuar com a seleção? "Não tomo decisões de cabeça quente. Não quero tirar a atenção do que foi feito no Mundial."

Balanço do Mundial: "Podíamos ter feito melhor. A Espanha, possivelmente chegará à final ou perto disso. Foi um jogo bem disputado, podia dar para qualquer um. Tivemos o azar de sofrer nos últimos cinco minutos, mas aio de consciência tranquila, dei o meu melhor. Quando assim é, nao há nada a apontar."

Como se vai levantar amanhã? "De consciência tranquila. Dei o meu melhor, venci três títulos. Antes do Ronaldo, não havia nenhum. O maior título que ganhei foi em 2016 [Europeu], para mim tem a mesma dimensão de um Mundial. Amanhã é um novo dia."

Saída de Martínez: "Adorei trabalhar com ele, foi um grande um ser humano, um grande treinador. O que fez é de louvar. Ganhou um título, muitas pessoas não dão valor, eu dou muito. Antigamente, Portugal não ganhava nada e agora temos três títulos. Que seja muito feliz."

Futuro será com Jorge Jesus? "Não sou eu que tomo essas decisões, é o presidente que as vai tomar. Não é o momento certo para falar de quem vem."