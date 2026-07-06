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Mundial 2026

Ronaldo não abre jogo sobre futuro na seleção. "Não tomo decisões de cabeça quente"

06 jul, 2026 - 23:24 • Eduardo Soares da Silva

O capitão já tinha anunciado que seria o último Mundial, mas mantém-se em aberto a continuidade na seleção. Ronaldo elogia Martínez e lamenta o "azar" do golo sofrido nos descontos.

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Cristiano Ronaldo "não toma decisões de cabeça quente" e, por isso, ainda não sabe se vai continuar a representar a seleção nacional ou se fecha o ciclo com a camisola portuguesa.

Na zona mista após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026, Ronaldo voltou a sublinhar que não jogará no Mundial 2030.

Ronaldo deixou ainda um elogio a Roberto Martínez, que está de saída da seleção, "um grande ser humano e um grande treinador."

Eliminação no último Mundial: "Estou triste por sair assim do Mundial, mas como disse ontem, dei tudo. Dei o meu melhor, saio de consciência tranquila. A vida de um futebolista é assim. Há que seguir. Foi o meu último Mundial, sim, terei tempo para pensar, não decidir o resto de cabeça quente. Seguir a vida."

Vai continuar com a seleção? "Não tomo decisões de cabeça quente. Não quero tirar a atenção do que foi feito no Mundial."

Balanço do Mundial: "Podíamos ter feito melhor. A Espanha, possivelmente chegará à final ou perto disso. Foi um jogo bem disputado, podia dar para qualquer um. Tivemos o azar de sofrer nos últimos cinco minutos, mas aio de consciência tranquila, dei o meu melhor. Quando assim é, nao há nada a apontar."

Como se vai levantar amanhã? "De consciência tranquila. Dei o meu melhor, venci três títulos. Antes do Ronaldo, não havia nenhum. O maior título que ganhei foi em 2016 [Europeu], para mim tem a mesma dimensão de um Mundial. Amanhã é um novo dia."

Saída de Martínez: "Adorei trabalhar com ele, foi um grande um ser humano, um grande treinador. O que fez é de louvar. Ganhou um título, muitas pessoas não dão valor, eu dou muito. Antigamente, Portugal não ganhava nada e agora temos três títulos. Que seja muito feliz."

Futuro será com Jorge Jesus? "Não sou eu que tomo essas decisões, é o presidente que as vai tomar. Não é o momento certo para falar de quem vem."

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