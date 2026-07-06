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Rúben Dias: "Tínhamos muitas pernas e estávamos desejosos de que viesse mais e mais"

06 jul, 2026 - 23:08 • Inês Braga Sampaio

"Sentíamos que estávamos a crescer e a melhorar a cada jogo", refere o central, após a eliminação frente à Espanha.

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Rúben Dias confessa que os jogadores da seleção nacional tinham expectativa de ir mais longe no Mundial 2026. Em declarações à Sport TV, após a derrota com a Espanha, que ditou o adeus nos oitavos de final, o central fala do desejo "de que viesse mais e mais e mais".

Análise: "Demos o nosso melhor, infelizmente não foi suficiente para vencermos o jogo."

Portugal especulou à espera do prolongamento? "Não sei o que querem dizer em relação a especulação. Se calhar foi dos jogos mais equilibrados que já tivemos com a Espanha desde que cá estou. Fomos tendo oportunidades, eles tiveram aquela oportunidade no início mas fora isso não houve lances perigosos. Diria que foi bastante equilibrado. Faltou-nos fazer um golo, levar a eliminatória para o nosso lado. Eles conseguiram fazê-lo numa altura crucial, em que se calhar já se estava a pensar que realmente o jogo ia a prolongamento. Mas ambas as equipas são mortíferas. Infelizmente, não tivemos sorte."

Queriam mais: "Temos perfeita consciência dos jogadores que temos e que o mais importante é ir crescendo ao longo da competição. Sentíamos que estávamos a crescer e a melhorar a cada jogo. Eu não tenho expectativas de nada. Temos muito valor, mas temos de provar em campo, etapa a etapa. Perdemos contra uma equipa muito forte, uma das favoritas a ganhar o Mundial, mas ainda assim saímos com a sensação de que dava para mais. Infelizmente não sorriu para nós, mas é continuar de cabeça erguida e olhar para o futuro. Saber que temos muito pela frente. Frustração, sentíamos que tínhamos muitas pernas para mais e estávamos desejosos de que viesse mais e mais e mais. Mas o futebol assim é."

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