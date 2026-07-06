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Seleção de Espanha no Mundial 2026. Na irreverência da juventude, cresce um sonho com identidade

06 jul, 2026 - 09:25 • João Milton Nunes

Um olhar para as três individualidades que mais contribuem para a qualidade da seleção espanhola.

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Nome: Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Data de nascimento: 13 de julho de 2007

Idade: 18 anos

Nacionalidade: Espanha

Altura: 1,83 m

Pé preferencial: Esquerdo

Posição principal: Extremo Direito

Posições secundárias: Extremo Esquerdo, Segundo Avançado, Médio Ofensivo

Clube: Barcelona

Valor de mercado: cerca de 200 milhões de euros.

Lamine Yamal é, na minha avaliação, o maior talento do futebol mundial da sua geração. É aquele jogador que inventa fintas, de quem todos os miúdos gostam e querem um dia ser quando forem grandes.

Aos 18 anos, já é titular absoluto do Barcelona e da seleção espanhola, assumindo responsabilidades que, normalmente, pertencem a jogadores muito mais experientes. O seu impacto competitivo, regularidade e capacidade de decidir jogos colocam-no entre os principais candidatos a dominar o futebol mundial na próxima década.

Ao nível técnico, é o jogador referência do futebol atual, tem a facilidade de driblar em espaço reduzido, consegue mudar de direção extremamente rápido, o que lhe permite “fintar” os adversários em espaços reduzidos. É um esquerdino virtuoso e mágico. Procura, na maioria das vezes, receber a bola aberto na direita e fazer a diagonal para dentro para procurar combinações e para finalizar. O seu primeiro toque na bola é próximo da perfeição, faz parecer fácil muitas das bolas que recebe. Tem a irreverência de querer arriscar o 1x1 e ser imprevisível e consegue aliar a capacidade de proteger a bola mesmo perante adversários mais fortes fisicamente, é muito difícil tiram-lhe a bola

A sua velocidade de pensamento para entrar em combinações com os colegas ou arriscar o 1x1 para cima do adversário assim como arriscar o remate fazem dele um jogador único no momento ofensivo. É um criativo com leitura de jogo e muitas vezes é ele a fazer o último passe, através de um passe de rutura ou de um cruzamento tenso. Os seus remates quase sempre são colocados e arrisca muitas vezes o remate de meia distância.

É um extremo que define muito bem os momentos de acelerar e de temporizar. Muitas vezes joga simples e faz movimentos de rutura e aparece na área a dar um pequeno toque para fazer golo. Da mesma forma que assume o 1x1 para depois finalizar ou fazer assistência.

Tem vindo a evoluir no momento sem bola, a sua reação a perda, a sua atitude no momento de pressão e mesmo no momento que tem de fechar no corredor. Mas é no momento defensivo que encontramos um ponto mais frágil.

Mentalmente, lida muito bem com a pressão, assume-se nos jogos de maior dificuldade, não se intimida perante os adversários, também eles de nível alto.

No Mundial de 2026, tornou-se o mais jovem europeu a atingir 10 vitórias em grandes competições internacionais, o que confirma a sua maturidade competitiva com apenas 18 anos.

Nome: Pau Cubarsí Paredes

Data de nascimento: 22 de janeiro de 2007

Idade: 19 anos

Nacionalidade: Espanha

Altura: 1,84 m

Pé preferencial: Direito

Posição principal: Defesa Central

Clube: Barcelona

Valor de mercado: cerca de 80 milhões de euros.

Pau Cubarsí, na minha opinião, está a par de Luka Vušković (Coácia) como o defesa-central com maior potencial do futebol mundial e deste Campeonato do Mundo

Apesar de ter apenas 19 anos, já é titular do Barcelona e da seleção espanhola. Não se destaca apenas pelas qualidades defensivas, mas sobretudo pela inteligência tática e pela capacidade de iniciar a construção desde trás.

Num futebol cada vez mais exigente na saída de bola, Cubarsí representa o protótipo do central moderno.

Tem uma boa impulsão e tempo de salto, mas pode melhorar estes aspetos de forma a ser dominador no jogo aéreo.

É um defesa central com uma qualidade técnica acima da média. A sua leitura constante do jogo, a capacidade de fazer passes verticais, passes diagonais longos, fez com que terminasse a fase de grupos deste Mundial com 99% de eficácia de passe e 100% de sucesso nos passes que quebraram linhas, números extraordinários para um defesa-central.

Não é um central muito agressivo, é muito mais inteligente, antecipa, fecha linhas, provoca o erro do adversário.

A compreensão tática do jogo é impressionante para um jogador de 19 anos. Sabe quando subir a linha defensiva, quando tem de temporizar, quando sair na pressão e consegue proteger a profundidade de uma forma que até parece fácil. No Barcelona, muitas vezes é ele que lidera e coordena a altura da linha defensiva.

No Mundial 2026, foi incluído por várias análises estatísticas no onze ideal da fase de grupos, sendo peça-chave para que a Espanha não tivesse sofrido golos.

Quando o adversário consegue entrar na primeira linha e segunda linha de pressão, Cubarsí demonstra uma aptidão para fechar espaços e a zona central.

É muito ágil, com boa aceleração e velocidade, capaz de manter o equilíbrio e coordenação.

Demonstra uma maturidade elevadíssima e um foco de concentração que lhe permite ser um líder aos 19 anos.

Nome: Pedro González López (Pedri)

Data de nascimento: 25 de novembro de 2002

Idade: 23 anos

Nacionalidade: Espanha

Altura: 1,74 m

Peso: 68 kg

Pé preferencial: Direito

Posição principal: Médio Centro (8)

Posições secundárias: Médio Ofensivo (10), Médio Defensivo (6)

Clube: Barcelona

Valor de mercado: cerca de 105 milhões de euros, tendo atingido um pico superior a 144 milhões de euros em 2025.

Na minha avaliação, Pedri é atualmente um dos três melhores médios do futebol mundial.

É um jogador que não impressiona apenas pelos golos ou assistências, mas sobretudo pela forma como controla o ritmo do jogo. Cada ação tem intenção, qualidade técnica e inteligência tática.

Sob o comando de Hansi Flick, tornou-se o verdadeiro “motor” do Barcelona, desempenhando um papel mais completo, participando tanto na construção ofensiva como na recuperação defensiva.

O seu primeiro toque na bola está entre os melhores do mundo da atualidade. O controlo de bola orientado é de elite, a receção sobre pressão é fácil para ele, assim como proteger a bola e jogar em espaços muito reduzidos.

Pedri joga de uma forma que parece que vê o jogo de cima, a leitura é tão perfeita que ele sabe sempre que tipo de passe fazer, curto, médio, longo. Se temporiza e combina ou se faz um passe vertical ou de rutura, consegue ver antes e colocar muitas vezes os colegas na cara do golo, ou um colega em posição de fazer assistência para golo.

A sua condução de bola permite atrair adversários para libertar os colegas, criar superioridades numéricas; é muito difícil tirarem-lhe a bola.

Não arrisca muito o drible, usa a mudança de direção e a orientação do corpo, no fundo usa a inteligência para eliminar os adversários.

Não é um finalizador, este é o aspeto que pode melhorar no seu jogo.

É um verdadeiro organizador. Ele define os ritmos de jogo, o momento de temporizar ou acelerar o jogo; muitas vezes baixa para iniciar o processo de construção, mas aparece também a fazer o último passe ou o antepenúltimo.

A inteligência é o seu maior atributo a par da capacidade de executar tudo como pensa.

Não sendo forte fisicamente, demonstra aptidão para cobrir um raio de ação alargado. Na época 2025/26 foi um dos médios europeus que mais quilómetros percorreu por jogo, ultrapassando uma média de 13 km por partida. Recupera muitas bolas, e tem um excelente posicionamento.

Demonstra uma mentalidade serena perante momentos de pressão. Em jogos de nível alto ou com resultados adversos é um verdadeiro líder.

João Milton Nunes é scout da Team of Future

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