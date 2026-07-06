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Mundial 2026
Trump admite que pediu à FIFA para retirar cartão vermelho a Balogun
06 jul, 2026 - 17:05 • *Redação
Donald Trump pediu ao presidente da FIFA uma revisão da suspensão de um jogo aplicada ao avançado norte-americano e levantou dúvidas sobre a justiça do árbitro do encontro.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu esta segunda-feira que pediu ao líder da FIFA, Gianni Infantino, para rever o cartão vermelho mostrado ao avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, no Mundial de Futebol.
"Tudo o que fiz foi pedir uma revisão, porque não achei que fosse falta", disse Trump, esta segunda-feira, na Sala Oval da Casa Branca.
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A polémica surgiu após a FIFA anunciar, no domingo, que o avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos de final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior.
Segundo a agência Reuters, Trump disse que o incidente que valeu o cartão vermelho a Balogun foi simplesmente um caso de colisão entre dois atletas e levantou dúvidas sobre a justiça do árbitro que assinalou a falta.
"Não foi falta. Nem sequer foi uma infração. Foram dois tipos a correr a toda a velocidade que por acaso colidiram um com o outro”, argumentou o Presidente norte-americano.
UEFA arrasa FIFA sobre Balogun. "Decisão incompreensível e injustificável"
"Uma suspensão automática mínima de um jogo na seq(...)
Trump referiu, ainda, que a FIFA tomou uma "decisão realmente brilhante" ao suspender o cartão vermelho. "Acho que a decisão do árbitro foi horrível", exclamou.
O líder norte-americano disse, ainda, que se limitou a pedir uma revisão da decisão do árbitro. "Eu não lhes disse o que fazer. Não posso dizer-lhes o que fazer", sublinhou.
Bélgica vai contestar decisão
A decisão levantou uma polémica mundial. A UEFA considera a decisão da FIFA de perdoar a suspensão de um jogo ao avançado norte-americano Balogun como "incompreensível e injustificável". Em comunicado junta ainda mais um adjetivo "inaceitável".
A Federação Belga de Futebol anunciou que vai contestar a decisão da FIFA de considerar Balogun elegível para jogar.
"A Federação Belga de Futebol ainda não recebeu qualquer decisão nem qualquer explicação da FIFA sobre este assunto", afirmou em comunicado.
"Independentemente do desfecho desportivo deste jogo, a Federação Belga está profundamente preocupada com o desenrolar dos acontecimentos e continuará a lutar nas próximas horas, dias e meses em defesa dos princípios fundamentais da ética, da verdade desportiva e dos interesses do futebol no seu conjunto."
*Edição de Ricardo Vieira
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