Trump admite que pediu à FIFA para retirar cartão vermelho a Balogun

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu esta segunda-feira que pediu ao líder da FIFA, Gianni Infantino, para rever o cartão vermelho mostrado ao avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, no Mundial de Futebol.

"Tudo o que fiz foi pedir uma revisão, porque não achei que fosse falta", disse Trump, esta segunda-feira, na Sala Oval da Casa Branca.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A polémica surgiu após a FIFA anunciar, no domingo, que o avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos de final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior.

Segundo a agência Reuters, Trump disse que o incidente que valeu o cartão vermelho a Balogun foi simplesmente um caso de colisão entre dois atletas e levantou dúvidas sobre a justiça do árbitro que assinalou a falta.

"Não foi falta. Nem sequer foi uma infração. Foram dois tipos a correr a toda a velocidade que por acaso colidiram um com o outro”, argumentou o Presidente norte-americano.