- Bola Branca 12h44
- 06 jul, 2026
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UEFA arrasa FIFA sobre Balogun. "Decisão incompreensível e injustificável"
06 jul, 2026 - 11:45 • João Carlos Malta
"Uma suspensão automática mínima de um jogo na sequência de um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada. Trata-se de um princípio consagrado nos regulamentos", argumenta a UEFA.
A UEFA considera a decisão da FIFA de perdoar a suspensão de um jogo ao avançado norte-americano Balogun como "incompreensível e injustificável". Em comunicado junta ainda mais um adjetivo "inaceitável".
"A decisão de ontem de suspender, por um período probatório
de um ano, a aplicação da suspensão automática de um jogo na sequência do
cartão vermelho mostrado ao jogador Folarin Balogun
ultrapassou um limite
inaceitável
", escreve em comunicado a UEFA.
O organismo liderado pelo russo Ceferin emanifesta a "incredulidade perante uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável."
O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos-de-final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior, anunciou a FIFA no domingo.
Balogun viu um cartão vermelho na segunda parte por ter dado uma entrada com a bota no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic.
A Reuters noticiou que existiu um telefonema pessoal de Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir a despenalização do avançado norte-americano.
FIFA perdoa suspensão de estrela norte-americana para o jogo dos oitavos de final
Presidente dos EUA, Donald Trump, agradeceu a FIFA(...)
A UEFA lembra que o futebol, tal como qualquer outro desporto, "assenta em regras, que constituem a base para uma competição justa, honesta e transparente ".
Regras podem ter interpretação, mas "esta não"
Ainda que considere que, por vezes, as regras estão abertas a interpretação, a UEFA considera que "neste caso, não".
"Uma suspensão automática mínima de um jogo na sequência de um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada . Trata-se de um princípio consagrado nos regulamentos, que não pode ser sujeito a exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores se encontraram na mesma situação e cumpriram regularmente a sua suspensão", argumenta a UEFA.
Num comunicado de seis parágrafos carregados de críticas à FIFA liderada por Gianni Infantino, a UEFA duz ainda que quando a certeza das regras deixa de ser garantida pelos guardiões, "a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é comprometida".
"Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em curso, onde situações semelhantes exigirão agora um tratamento igual, em detrimento da competição", acrecenta a mesma missiva.
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