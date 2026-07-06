UEFA arrasa FIFA sobre Balogun. "Decisão incompreensível e injustificável"

A UEFA considera a decisão da FIFA de perdoar a suspensão de um jogo ao avançado norte-americano Balogun como "incompreensível e injustificável". Em comunicado junta ainda mais um adjetivo "inaceitável".

"A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de um jogo na sequência do cartão vermelho mostrado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite inaceitável ", escreve em comunicado a UEFA.



O organismo liderado pelo russo Ceferin emanifesta a "incredulidade perante uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável."

O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, estará disponível para o confronto dos oitavos-de-final do Mundial contra a Bélgica, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior, anunciou a FIFA no domingo.

Balogun viu um cartão vermelho na segunda parte por ter dado uma entrada com a bota no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic.

A Reuters noticiou que existiu um telefonema pessoal de Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir a despenalização do avançado norte-americano.