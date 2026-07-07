🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #27: e depois do adeus, a liberdade para jogar bem ou o ficarmos sós?

Acabou. Portugal está fora do Mundial 2026, depois de uma exibição insuficiente diante da Espanha, como tantas da seleção nacional no torneio. Foi a última dança mundialista de Cristiano Ronaldo e o último jogo de Roberto Martínez à frente da equipa das quinas. E no final, fica um sabor que nem é tanto de amargura, mas mais de resignação.

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O debate cresceu e cresceu sobre a titularidade de Cristiano Ronaldo e vale a pena recordar as seis danças do capitão em Campeonatos do Mundo.

O 6, tantas vezes enaltecido como talismã da seleção portuguesa, tornou-se o número do azar neste Mundial. E de norte a sul do país, as "fan zones" tornaram-se "sad zones" depois da derrota de Portugal.

Não só aconteceu Portugal. A Bélgica "varreu" polémicas e eliminou os Estados Unidos, que "morreram" pela própria espada, a suspensão do castigo a Falorin Balogun. Uma história que não é inédita.

Sai de cena Cristiano Ronaldo e hoje há mais uma lenda que terá de cair. A Argentina de Lionel Messi e o Egito de Mohamed Salah discutem um lugar nos quartos de final, assim como a Suíça e a Colômbia.

🕹️ O futebol foi isto

Portugal 0-1 Espanha : num duelo equilibrado, Diogo Costa voltou a brilhar (terá sido o único português que saiu valorizado do torneio). Há um resumo simples para este jogo: uma equipa quis ganhar nos 90 minutos, a outra guardou substituições para o prolongamento. Venceu quem não quis esperar. Decidiu Mikel Merino, aos 90+1'.

: num duelo equilibrado, Diogo Costa voltou a brilhar (terá sido o único português que saiu valorizado do torneio). Há um resumo simples para este jogo: uma equipa quis ganhar nos 90 minutos, a outra guardou substituições para o prolongamento. Venceu quem não quis esperar. Decidiu Mikel Merino, aos 90+1'. EUA 1-4 Bélgica: a montanha pariu um rato, como diz a sabedoria popular. Balogun jogou mesmo, mas passou ao lado do jogo, e a polémica toda só serviu para motivar a Bélgica, que fez a melhor exibição até agora: marcaram De Ketelaere (9' e 33'), Vanaken (57') e Lukaku (90+3') para os belgas, Tillman reduziu aos 31'.

🎨 Si yo fuera Maradona

… não ficaria no banco como Gonçalo Ramos. Na ânsia de esperar por um prolongamento que não chegou, Martínez prescindiu de um jogador que tem quatro golos de bola corrida nas fases a eliminar de Mundiais, em dois torneios, e manteve a deambular pelo campo outro que tem zero (um de penálti), em seis. No final, como dizíamos, triunfou quem quis ganhar logo e não esperou para meter a carne toda no assador.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Há que olhar em frente de forma diferente. Temos de ser mais nós próprios, olhar para o que temos dentro, jogar ao nosso modo e fazer com que as equipas nos respeitem mais". A análise de Bruno Fernandes à eliminação de Portugal destapou alguns problemas.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O portal "The Athletic" fala da história do maior Mundial de sempre de que "ninguém quer falar". Um retrato sobre a forma como os casos de alegada violação são tratados pelo futebol em geral, tal como a injustiça de imputar aos adeptos, que não fizeram nem quebraram regras, a responsabilidade de escolher entre os seus princípios e o desporto que amam.

🎲 O que vem aí

Argentina-Egito , 17h00 (SportTV5, LiveModeTV)

, 17h00 (SportTV5, LiveModeTV) Suíça-Colômbia, 21h00 (SportTV5)

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