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"Argentinos pressionaram o árbitro". Selecionador do Egito "não vai ver mais nada" do Mundial

07 jul, 2026 - 21:29 • Eduardo Soares da Silva com Reuters

Hossam Hassan questionou o motivo para um árbitro francês ser escolhido para o encontro, criticou a hora do jogo e questionou o motivo para que o golo do Egito fosse anulado: "Qual é o motivo para não haver justiça no desporto?"

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Hossam Hassan, selecionador do Egito, "não vai ver mais nenhum jogo" do Mundial 2026, depois de ter sido eliminado pela Argentina nos oitavos de final, uma partida em que os egípcios saem com muitas queixas sobre as decisões da arbitragem.

"O que nos aconteceu não foi justo, faltou marcar um penálti e um golo foi-nos anulado sem eu perceber porquê", disse, após o jogo, citado pela "Reuters".

O treinador diz que "não quer poupar nas palavras, tentar encontrar palavras simpáticas, ou dizer que foi azar."

"Fomos tratados de forma injusta, o que se passou foi uma injustiça", condena.

Hassan contestou a nomeação do árbitro devido ao seu "contexto". François Letexier é francês.

Sobre a partida, o selecionador acredita que o Egito "jogou melhor do que os atuais campeões": "Fomos melhores em tudo, mas o resultado foi influenciado por fatores internos em campo e por fazer externos."

"Houve pressão sobre o árbitro do lado dos argentinos que nos levou a este desfecho. A vida normal, do dia a dia, é injusta, mas qual é o motivo para não existir justiça no desporto?", questionou.

Hassan lamentou ainda a hora do jogo, marcado para o meio-dia em Atlanta: "Atrevo-me a dizer que quem marcou estes jogos nunca deve ter jogado futebol. Não se marca um jogo para o meio-dia."

"A esta hora vais dar um passeio, apanhar ar, ir tomar um 'brunch'. Não se vai jogar futebol. O que é suposto os jogadores comerem? É suposto almoçarem às 7h30 para conseguirem jogar a esta hora? Há muita coisa questionável dentro e fora de campo, muitos aspetos negativos. É tudo sobre a falta de credibilidade pela forma como tudo se desenrolou", aponta.

O Egito, comandado em campo por Mohamed Salah e Omar Marmoush, caiu frente à Argentina nos oitavos de final, depois de ter estado a vencer por 2-0 e ter concedido a reviravolta nos últimos 15 minutos.

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