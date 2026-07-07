📝 As notas do Sousa, dia 26: como o efeito Trump ergueu a melhor Bélgica do Mundial

Uma Bélgica mais harmoniosa, EUA e os erros que ainda não tínhamos visto

Foi definitivamente a melhor amostra belga que tivemos até aqui neste Mundial. Uma equipa mais agressiva com e sem bola, com outra naturalidade nas posições/funções dos jogadores e mais harmoniosa em termos coletivos, mesmo não contando de início com figuras como Doku e De Bruyne – acabaram por cair mesmo do onze, já depois da substituição frente ao Senegal.

Ngoy e Raskin foram novidades positivas na equipa, com o primeiro a compensar em velocidade as desmarcações de Balogun do lado de Mechele e a mostrar muitos argumentos a limpar a zona recuada e o segundo a destacar-se no meio-campo, em termos de posicionamento, construção e também com capacidade para aparecer na área adversária – a assistir ou tentar finalizar, em lances de bola parada. Trossard assinou mais uma grande exibição, Lukebakio foi boa aposta a partir da direita e Tielemans voltou a ser essencial, tanto com bola como no trabalho defensivo.

Destaque coletivo para a forma como foram trabalhadas as jogadas dos dois primeiros golos, com variações da direita para a esquerda, com Lukebakio e Tielemans a encontrarem em ambos os lances Trossard completamente livre do lado oposto.

A seleção norte-americana foi presa fácil, com um jogo altamente impreciso na defesa da área, com erros individuais graves (do guardião Freese no 1-3 e de Freeman/Richards no 1-4) e sem a acutilância no jogo ofensivo de outras partidas. Além do mais, onde estava a equipa autoritária na pressão em zonas subidas das primeiras jornadas? Desilusão autêntica.