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Mundial 2026

Bélgica "varre" polémicas e elimina os Estados Unidos

07 jul, 2026 - 03:40 • Rita Vila Real

Depois da polémica com Balogun, que foi titular na partida, os anfitriões foram eliminados pelos diabos vermelhos.

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A Bélgica venceu os Estados Unidos por 4-1, na partida para os oitavos de final da competição.

Foi aos nove minutos de jogo que os belgas abriram o marcador com o primeiro golo de Charles De Ketelaere na competição.

Os anfitriões chegaram a conseguir o empate, aos 31 minutos por Malik Tillman, mas a vantagem belga voltou a insurgir-se dois minutos depois. Charles De Ketelaere, o polivalente do Atalanta bisa.

Já na segunda parte, De Ketelaere faz a assistência para um golo de Hans Vanaken, o médio do Clube Brugge que faz o três a um.

A fechar a goleada belga, Romelu Lukaku faz o quarto para os demónios vermelhos.

Para a Bélgica, espera-se um frente a frente com a Espanha nos quarto de final. A partida está agendada para as oito da noite (hora portuguesa) de sexta-feira, dia 10 de julho.

Já os anfitriões da competição ficam pelo caminho, depois de uma prestação com apenas duas oportunidades de remate à baliza.

A partida desta terça-feira ficou marcada por uma polémica, depois de o jogador norte-americano Balogun ter sido permitido a jogar pela FIFA, apesar de ter sido sancionado com um cartão vermelho na anterior partida frente à Bósnia. O avançado norte-americano começou a titular.

A federação de futebol da Bélgica reagiu à presença do avançado no jogo, pedida por Donald Trump diretamente a Gianni Infantino. Os belgas admitiram recorrer aos tribunais desportivos para contestar o resultado, caso Balogun ajudasse a classificar a seleção norte-americana.

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