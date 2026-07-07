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Cristiano Ronaldo iguala recorde de derrotas em Mundiais

07 jul, 2026 - 10:48 • Redação*

A eliminação frente à Espanha consumou o oitavo desaire do capitão da seleção nacional.

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Cristiano Ronaldo igualou mais um recorde, desta vez um menos feliz. O desaire frente à Espanha foi o oitavo do português em Mundiais e junta-se a um grupo composto por mais quatro jogadores.

Matthew Leckie (Austrália), Son Heung-min (Coreia do Sul), Antonio Carbajal (México) e Hong Myung-bo (Coreia do Sul) são os outros integrantes da lista indesejada.

Ronaldo participou em seis Mundiais e disputou 27 jogos. Saiu derrotado nas partidas frente a França (2006), Alemanha (2006 e 2014), Espanha (2010 e 2026), Uruguai (2018), Coreia do Sul (2022) e Marrocos (2022).

Nos restantes 19 jogos, venceu 11 e empatou oito.

Com a presença no próximo Mundial praticamente descartada, é improvável que Ronaldo se isole na lista. Porém, durante pelo menos quatro anos, irá compartilhar a liderança de uma estatística que certamente não desejava.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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