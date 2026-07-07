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Campeonato do Mundo de Futebol

Fotogaleria. As imagens mais caricatas do Mundial 2026

07 jul, 2026 - 16:50 • Redação

Sozinhos ou em grupo, fãs das diferentes seleções assistem aos jogos com o coração nas mãos. Entre os finais felizes de uns e as inevitáveis desilusões de outros, as câmaras vão congelando as situações mais inusitadas.

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Espanto, euforia, ansiedade, extravagância e até demonstrações de equilibrismo. O Mundial é terreno fértil para as câmaras fotográficas — antes, durante e após cada partida. Nesta fotogaleria reunimos alguns dos momentos mais inusitados que o campeonato rendeu até ao momento.

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