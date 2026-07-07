Lesão de Manzambi trava aspirações da Suíça no Mundial. Quem é o médio que está nas bocas do mundo?

Johan Manzambi é o grande nome da Suíça neste Mundial e vai falhar o jogo dos oitavos de final contra a Colômbia devido a uma lesão no joelho. Mas quem é o médio que tem dado que falar nos Estados Unidos?

O jogador de 20 anos nem começou como titular, mas depois de um "bis" frente à Bósnia, na segunda jornada, conquistou um lugar no onze do selecionador Murat Yakin.

Manzambi leva três golos e duas assistências no Mundial 2026, sendo apenas superado por Thomas Müller em participações de golo enquanto sub-21, nos últimos 60 anos.

O médio tem sido o principal rosto de uma seleção suíça que, sem praticar um futebol exuberante, continua a demonstrar a consistência e a competitividade que a caracterizam há vários anos.

Aos 20 anos, Manzambi representa o Friburgo, clube onde se formou, mas a permanência na Bundesliga deverá estar por dias.

O nome do internacional suíço tem sido associado a uma transferência para a Premier League, depois de uma época de afirmação na Alemanha, onde somou sete golos e seis assistências e foi uma das figuras da campanha que levou o clube a uma inédita final da Liga Europa.

Capaz de atuar como médio centro, médio ofensivo, ou até a partir das alas, Manzambi alia uma capacidade física impressionante a uma qualidade técnica acima da média.

Potente na condução, veloz nas transições, agressivo na recuperação de bola e decisivo no último terço, reúne características raras para um jogador da sua idade. Não surpreende, por isso, que seja apontado como um dos mais fortes candidatos ao prémio de Melhor Jovem do Mundial.

É através dele que a Suíça perde a imagem de equipa previsível e excessivamente pragmática.

Quando a bola passa pelos pés de Manzambi, os suíços ganham criatividade, aceleração e capacidade para desequilibrar. A seleção de Murat Yakin continua fiel à sua identidade defensiva, mas encontrou no jovem médio o talento capaz de transformar organização em ambição.

Manzambi seria um jogador a ter em conta na partida dos oitavos de final frente à Colômbia de Luis Díaaz, mas um lesão no joelho, sofrida num dos treinos, afasta o jogador do confronto com os "cafeteros".

A imprensa local refere que a lesão não é grave e o médio alimenta a esperança de estar apto para um possível jogo nos quartos de final.

A Colômbia é uma das sensações da prova, fortes nas transições e criativos no ataque, venceram o grupo de Porutgal e eliminaram o Gana nos dezasseis-avos de final. Apontados por muitos como um dos candidatos a chegar longe na competição, serão certamente um osso duro de roer.

A Suíça vai procurar passar aos quartos de final, o que seria o melhor resultado em mais de 70 anos, mas não poderá contar com o protagonismo e irreverência de Manzambi.

*Editado por Eduardo Soares da Silva