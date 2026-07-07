Messi já conquistou o mundo. Salah procura o jogo da vida

O duelo entre Argentina entre Egito pressupõe uma batalha entre os dois camisolas dez.

"La pulga" contra o "Faraó".

Messi vs. Salah.

À partida, o favoritismo veste de azul e branco. Se para a atual campeã do mundo, os quartos de final representam quase uns mínimos olímpicos, para o Egito significariam, muito provavelmente, o maior feito da história do futebol do país.

Argumento de cinema

Os egípcios nunca tinham ganhado um jogo num Mundial. Fizeram-no, pela primeira vez, frente à Nova Zelândia. Nunca tinha passado uma eliminatória, fizeram-no frente à Austrália.

Para passarem aos "quartos", terão de eliminar um país que não se localiza na Oceânia. Como quase sempre acontece, todas as esperanças egípcias recaem sobre Mohamed Salah.

O extremo está a um golo de igualar o seu selecionador, Hossam Hassan, como melhor marcador da história da seleção. Fazer esse golo diante da campeã do mundo, que poderia ser também o passaporte para os quartos de final, parece um argumento demasiado perfeito para um guião de futebol.

No entanto, enquanto a bola rolar, os egípcios têm motivos para acreditar.

O diretor da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, irmão gémeo do selecionador, já deu o mote: "Eles podem ter o Messi, mas nós temos o Salah. E temos os nossos 26 Messis."

Do outro lado estará, porém, uma Argentina habituada a lidar com este tipo de pressão.