Não deu, Portugal... E agora? Veja a Tertúlia Bola Branca
As razões do insucesso no Mundial e o futuro da seleção nacional, numa Tertúlia Bola Branca especial, coordenada por Luís Aresta e João Fonseca, que conta com a participação dos treinadores Luís Lourenço e Nuno Presume, do comentador Ribeiro Cristóvão e do enviado da Renascença ao Mundial, André Maia, a partir de Dallas.
- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
-
Em Destaque
07 jul, 2026 - 12:45
Seleção Nacional
Cala-se a música, termina a última dança. As seis histórias de Cristiano Ronaldo no Mundial
Acabou a história do capitão da seleção nacional e(...)
Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #27: e depois do adeus, a liberdade para jogar bem ou o ficarmos sós?
Cristiano Ronaldo fez a última dança em Mundiais, (...)
Mundial 2026
Portugal-Espanha, a crónica: acabou o Mundial do travão de mão, o futebolista português pede mais
Um golo aos 90+1' de Mikel Merino empurrou para fo(...)
- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
-
Comentários