Não deu, Portugal... E agora? Veja a Tertúlia Bola Branca

As razões do insucesso no Mundial e o futuro da seleção nacional, numa Tertúlia Bola Branca especial, coordenada por Luís Aresta e João Fonseca, que conta com a participação dos treinadores Luís Lourenço e Nuno Presume, do comentador Ribeiro Cristóvão e do enviado da Renascença ao Mundial, André Maia, a partir de Dallas.

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  • Bola Branca 18h16
  • 07 jul, 2026
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07 jul, 2026 - 12:45

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  • Bola Branca 18h16
  • 07 jul, 2026
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