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Mundial 2026

“Puseram-se a jeito”. Pequeno-almoço amargo para os adeptos portugueses após derrota da seleção

07 jul, 2026 - 09:24 • Jaime Dantas

Num café em Vila Nova de Gaia, a Renascença testemunhou alguma consternação, mas também conformismo com a derrota da equipa das quinas.

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O pequeno almoço dos portugueses é marcado esta terça-feira pelo amargo de boca deixado pela eliminação da seleção nacional do Mundial de futebol, depois da derrota 1–0 com a Espanha.

Num café em Vila Nova de Gaia, a Renascença falou com João Santos, que ia lendo o que a imprensa escrevia sobre a partida. Tal como muitos outros clientes daquele comércio, considera que a vitória de "La Roja" foi justa e que as Quinas "puseram-se a jeito" do resultado.

"Portugal havia de jogar mais futebol. Quando viu que os espanhóis estavam em cima, deviam ter mais poder de bola e conforme os espanhóis puxaram pela seleção, para os cansar, Portugal devia ter feito igual", comentava.

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João diz mesmo que, apesar do "esforço dos portugueses em chegar ao prolongamento", deviam ter contado com um lance como aquele que originou o golo. "Isto era de contar", diz o gaiense.

"Era de contar que haver ali uma fatalidade e acabou por surgir essa fatalidade e tivemos essa derrota", diz.

Já Carolina Almeida fala num jogo "muito equilibrado" entre as duas seleções, apesar do desfecho final. "O resultado foi justo, apesar de preferir que caísse para Portugal", diz.

"Acho que seria um golpe de sorte, como na realidade foi o que acabou por acontecer, neste caso para a Espanha, infelizmente", lamenta.

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Carolina afasta que tenha faltado "fome de vencer" à seleção portuguesa, até porque "dos jogos neste Mundial, este foi o melhor de todos", defende.

"Viu-se mais garra e mais atitude, mas não foi suficiente para ganhar à Espanha", termina.

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