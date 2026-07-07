- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
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Reviravolta épica leva Argentina aos quartos de final do Mundial
07 jul, 2026 - 18:42 • Eduardo Soares da Silva
Campeões mundiais estiveram a menos de dez minutos da eliminação, mas conseguiram dar a volta a uma desvantagem de dois golos. Messi falhou penálti, mas exibição inspirada ajudou Argentina a seguir em frente.
A Argentina esteve muito perto de ser eliminada do Mundial 2026 pelo Egito, mas uma remontada nos últimos 15 minutos confirma o apuramento para os quartos de final do torneio.
O jogo começou da pior forma para os campeões do mundo. Yasser Ibrahim abriu o marcador para a seleção africana após um grande cruzamento vindo da direita de Attia.
A Argentina reagiu de imediato e ganhou um penálti nos minutos seguintes, que foi novamente desperdiçado por Lionel Messi, que apesar dos muitos golos marcados na competição, não tem sido um marcador de penáltis eficaz.
O Egito entrou bem na segunda parte, viu um golo ser anulado pelo VAR aos 58 minutos, mas chegou mesmo ao 2-0, aos 67 minutos, por Mostafa Ziko, que concluiu uma jogada de contra-ataque.
Messi guardou o melhor para os últimos 15 minutos e protagonizou vários momentos de magia. Aos 79 minutos, tira um cruzamento para encontrar Romero, que cabeceou ao primeiro poste para reduzir a desvantagem.
Aos 82 minutos, numa jogada a fazer lembrar os seus tempos áureos, fintou dois adversários em bola corrida e quase serviu o golo do empate.
Dois minutos depois, aproveitou uma bola solta à entrada da área e rematou de primeira para empatar a eliminatória.
Quando tudo apontava para o prolongamento, a Argentina completou a "remontada". O herói foi Enzo Fernández. O ex-Benfica surgiu na área aos 92 minutos e cabeceou sem qualquer hipótese para Shobeir.
Os argentinos prosseguem na defesa do título e ficam a aguardar pelo desfecho do jogo entre Suíça e Colômbia para conhecer o adversário dos quartos de final.
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