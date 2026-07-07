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Ricardo Quaresma: "Tem de vir um treinador que entenda disto"

07 jul, 2026 - 09:50 • Redação*

O antigo internacional português criticou o selecionador e a exibição frente à Espanha no Mundial 2026.

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O antigo internacional Ricardo Quaresma criticou a seleção e Roberto Martínez, após a eliminação frente à Espanha nos oitavos de final do Mundial 2026.

"Para mim, correu mal do início até agora. Correu tudo mal. Não houve um jogo que pudesses dizer que jogámos bem ou que atacámos muito e tivemos azar", começou por dizer, em declarações à LiveModeTV.

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Quaresma considera que Portugal entregou "desde o início ao fim" à Espanha, que "controlou o jogo tudo a fazer o que queria, a controlar o ritmo de jogo". Enquanto isso, os jogadores portugueses "andavam ali sem vontade, sem alegria, muito lentos". Também criticou as substituições.

"Não entendo. Estou farto de dizer isto, mas o Martínez a mim nunca me encheu o olho. Gostem ou não gostem, não quero saber se ficam chateados ou não, mas temos de ter muito mais alegria nisto. Desde que o Martínez chegou, eu não vi a seleção a fazer um grande jogo. A realidade é esta. Meteu 50 táticas, nenhuma deu certo. E está aí a prova: saímos com a seleção que toda a gente dizia que era a melhor de todos os tempos... Mas melhor de todos os tempos em quê? O que é que ganharam? Vamos para casa desiludidos e de cabeça baixa?", prosseguiu.

"Tem de haver personalidade"

O campeão europeu afirmou ainda que faltou personalidade aos jogadores portugueses: "Ninguém tem de faltar o respeito ao treinador, mas tem de haver essa personalidade e esse caráter."

"Muitas vezes prejudiquei-me porque fazia aquilo que me vinha à cabeça e aquilo que o jogo me pedia, e claro que havia treinadores que não gostavam e tiravam-me. E está tudo certo, são as opções deles, eles é que mandam. Mas eu fazia o que o jogo estava a pedir. E estes jogadores têm moral suficiente para fazer aquilo que o jogo lhes pede porque ninguém vai tocar-lhes. Ninguém vai dizer nada se falharem, então por que não assumem mais? Têm medo de quê? A seleção precisa de sentar, de ver o que está bem e está mal e é preciso vir um treinador que entenda disto", atirou.

Portugal disse adeus ao Mundial 2026, na segunda-feira, depois de perder, por 1-0, com a Espanha, nos oitavos de final.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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