Seleção nacional regressa a Portugal sem nove dos convocados

A seleção portuguesa de futebol regressa esta madrugada a Lisboa, depois da eliminação no Mundial 2026 frente à Espanha, nos oitavos de final, mas sem nove jogadores que já abandonaram o estágio.

José Sá, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Matheus Nunes, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos são os jogadores que já não estão com a equipa e seguiram destinos diferentes.

Portugal tem voo marcado do Aeroporto Internacional Fort Worth, em Dallas, para as 14h55 locais (20h55 em Lisboa) rumo à capital portuguesa, estando a chegada prevista para as 06h10 de quarta-feira.

A equipa das 'quinas' foi eliminada na segunda-feira pela Espanha nos oitavos de final do Mundial2026, ao ser derrotada por 1-0, com um golo de Mikel Merino apontado já aos 91 minutos.

No final da partida, o selecionador Roberto Martínez anunciou a sua saída do cargo, referindo que estava encerrado um ciclo.

O Mundial 2026 decorre até ao dia 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.