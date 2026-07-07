- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
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Seleção Nacional
Sondagem. Faça de Pedro Proença e escolha o novo selecionador nacional
07 jul, 2026 - 14:00 • Inês Braga Sampaio
Com tantos nomes por escolher, e depois de um Mundial 2026 dececionante, o presidente da FPF terá muito trabalho pela frente para escolher o novo selecionador. Ajude-o.
Roberto Martínez confirmou que a derrota com a Espanha, por 1-0, que ditou a eliminação nos oitavos de final do Mundial 2026, foi o sei último jogo como selecionador. E agora, quem assume o lugar?
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Fala-se de Jorge Jesus, mas Sérgio Conceição é outro treinador português cotado que está sem clube, tal como Vítor Pereira. E ainda há, numa perspetiva mais fantasista, e caso não haja obrigatoriedade de voltar a um selecionador de nacionalidade portuguesa, Pep Guardiola. Entre outros.
Com tantos nomes por escolher, e depois de um Mundial dececionante, Pedro Proença terá dias difíceis pela frente.
A Renascença desafia-o a fazer de presidente da Federação Portuguesa de Futebol e escolha o novo selecionador nacional.
- Bola Branca 18h16
- 07 jul, 2026
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