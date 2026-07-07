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Suíça quebra o enguiço e chega aos quartos de final do Mundial

07 jul, 2026 - 00:05 • Eduardo Soares da Silva

Em cinco das últimas seis presenças em Mundiais, a Suíça caiu sempre nos oitavos de final. Vitória nos penáltis frente à Colômbia permite igualar melhor prestação da sua história.

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A Suíça está nos quartos de final do Mundial 2026 após bater a Colômbia no desempate por penáltis, na sequência de um empate sem golos.

Sem o lesionado Manzambi, jovem talento que emergiu como figura helvética, a Suíça aguentou a criatividade colombiana com exibição inspirada do guarda-redes Gregor Kobel, titular do Borussia Dortmund.

Nos penáltis, os centrais não estiveram inspirados. Davinson Sánchez atirou à trave para a Colômbia, Akanji voltou a igualar tudo ao atirar por cima, mas Cucho Hernández, que esteve em destaque na fase de grupos, não conseguiu converter. Kobel brilhou e defendeu.

O penálti decisivo foi marcado por Ruben Vargas, que apurou a Suíça para os quartos de final.

Desde 1954, num torneio organizado precisamente em solo suíço, que a seleção não chegava tão longe no torneio. É também quebrado o enguiço dos oitavos de final, fase em que a Suíça caiu em cinco dos últimos seis torneios em que participou.

A Suíça vai agora defrontar a Argentina, campeões do mundo em título, na madrugada do dia 12, às duas da manhã.

Confira o quadro completo dos quartos de final

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