Suíça quebra o enguiço e chega aos quartos de final do Mundial

A Suíça está nos quartos de final do Mundial 2026 após bater a Colômbia no desempate por penáltis, na sequência de um empate sem golos.

Sem o lesionado Manzambi, jovem talento que emergiu como figura helvética, a Suíça aguentou a criatividade colombiana com exibição inspirada do guarda-redes Gregor Kobel, titular do Borussia Dortmund.

Nos penáltis, os centrais não estiveram inspirados. Davinson Sánchez atirou à trave para a Colômbia, Akanji voltou a igualar tudo ao atirar por cima, mas Cucho Hernández, que esteve em destaque na fase de grupos, não conseguiu converter. Kobel brilhou e defendeu.

O penálti decisivo foi marcado por Ruben Vargas, que apurou a Suíça para os quartos de final.

Desde 1954, num torneio organizado precisamente em solo suíço, que a seleção não chegava tão longe no torneio. É também quebrado o enguiço dos oitavos de final, fase em que a Suíça caiu em cinco dos últimos seis torneios em que participou.

A Suíça vai agora defrontar a Argentina, campeões do mundo em título, na madrugada do dia 12, às duas da manhã.

Confira o quadro completo dos quartos de final