​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #28: "Qué grupo de jugadores, hermano"

A história de Lionel Messi na seleção argentina estava sentenciada aos 78’. Já tinha falhado um penálti, ia jogando um dos mais vulgares jogos que testemunhámos. Perdia bolas, o veneno não afetava os deslumbrantes Marwan Attia, Mostafa Shobeir e Haissen Hassan, a quem o VAR cancelou uma jogada maradoniana para o golo de Zico antes do golo de Zico, ou seja, o 2-0 antes do 2-0.

Depois, a bola começou a andar mais rápido e feliz de bota para bota que canta Gardel, imune a medos e mortalidades banais. O jogo da ‘scaloneta’ tem poucos mistérios: Paredes, Enzo, de Paul e Mac Allister tocam a bola até que encontram Lionel Messi para ele inventar o que ainda não foi inventado. Desta vez, o digno sucessor de Diego foi jogar para a direita. Foi dali que meteu uma bola na cabeça de Romero (77’) e aproveitou uma confusão na área para fazer o golo do empate (84’).

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Os egípcios, maravilhosos futebolistas e zero calculistas, perderam a vantagem porque não abdicaram de jogar. Uma bola para Lautaro Martínez, num terreno baldio, na direita, resultou num cruzamento para a cabeça pensadora de Enzo Fernández, que foi herói e deu aos filhotes na bancada mais um motivo de orgulho. No fim do aperto, houve lágrimas e abraços e gestos de carinho. Lionel temeu que fosse a última vez com aquela farda. Na ressaca de mais uma obra mundialista imortal, Scaloni não conseguiu falar e soltou apenas um “que grupo de jogadores, irmão”.

🕹️ O futebol foi isto

Argentina 3-2 Egito: Yasser Ibrahim marcou logo aos 14’ para a seleção egípcia, orientada pelo emblemático Hossam Hassan, com um futebol de alto gabarito e ligado à corrente. A reação da Argentina não chegou exatamente como era suposto e Zico, a quem foi anulado um golo que muitos dizem ser exageros do VAR, meteu o 2-0, após mais uma boa jogada de Haissem Hassan. A scaloneta ligou os motores a seguir: Cristián Romero reduziu, Lionel Messi empatou e, aos 90’+2, Enzo Fernández fechou o marcador.

Suíça 0(4-3)0 Colômbia: os sul-americanos não encontraram aquele futebol que derreteu as aspirações de Portugal acabar em primeiro lugar no Grupo K. Com Luis Suárez a titular (Richard Ríos entrou aos 82’), a Colômbia não foi além do zero-zero contra a competente Murat Yakin. Os penáltis sorriram aos helvéticos, que alcançam agora os quartos de final, tal como fizeram em 1934 e 1938, torneios com apenas 16 equipas.

🎨 Si yo fuera Maradona

… seria atrevido, virtuoso, serpenteante, rápido e engenhoso como Haissem Hassan, um futebolista do Oviedo, em Espanha desde 2020/21 e nascido em Bagnolet, França. Fez uma jogada impossível no 2-0 para o Egito que o VAR cancelou, driblando argentinos com uma facilidade perversa. Depois, no verdadeiro 2-0, Hassan voltou a fazer das suas, pelo lado direito, e passou para Zico ser feliz.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Nós jogamos para que o último jogo dele nunca chegue”, declarou, quem sabe literal e poeticamente, Leandro Paredes sobre Lionel Messi depois do Argentina 3-2 Egito, uma grande jogatana deste Campeonato do Mundo.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Análisis visual | El gol quirúrgico de Mikel Merino contra Portugal, fotograma a fotograma: um trabalho do “El País” que explica, passo a passo, o golo da Espanha a Portugal, demonstrando o valor dos movimentos e contra-movimentos de jogadores.

🎲 O que vem aí (depois de um dia de folga)

França-Marrocos, quinta-feira, 21h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)

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