📝 As notas do Sousa, dia 27: outra vez Messi e um prémio à persistência suíça

Sabe como se derrubam pirâmides? Leo explica A Argentina encontrou mais um obstáculo defensivo pela frente nesta fase a eliminar. Depois de Cabo Verde, foi a vez das "pirâmides" egípcias se erguerem para dificultar a vida à campeã do mundo. Depois de minutos iniciais de algum atrevimento, sem a equipa tão empurrada para trás e procurando algumas saídas, o Egipto passou a defender mais baixo na sequência do golo de Yasser Ibrahim e com grande auxílio dos alas aos laterais – algo já visto noutros jogos. Os melhores lances chegaram a partir das desmarcações de Tagliafico à esquerda, numa primeira parte em que emergiu o guardião Mostafa Shobeir – defendeu penálti de Messi e remates perigosíssimos de Mac Allister e Julián Álvarez. Após o intervalo, o selecionador egípcio trocou o lesionado Ashour por Fathy, reforçando a coesão do setor intermediário e gerando dificuldades a uma Argentina demasiado dependente do jogo interior. Em contra-ataque, Salah e o atrevido Haissem Hassan espalharam o pânico e Ziko exibiu nível lendário como finalizador (golo anulado e outro marcado).

A perder por dois golos de diferença, restou à Argentina fiar-se da sua atitude competitiva inabalável para contrariar os cenários mais exigentes. Ah, e confiar no número 10, claro está. O jogo nem lhe estava a correr bem, entre o penálti falhado, o livre ao poste, passes e cruzamentos inconsequentes, mas assim que a primeira bola de golo saiu, para a finalização do Cuti Romero, tudo foi diferente. Até em perseguição aos adversários Messi correu, sendo de destacar a intuição para atacar a bola do 2-2 na área, depois de ter iniciado esse lance com um cruzamento… de fora da grande caixa. Estranho foi mesmo não ter estado no tento decisivo, fruto de combinação notável entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez, que assistiu para uma clássica finalização de cabeça de Enzo Fernández (ameaça que vai para a frente do defesa rival, esconde-se nas costas e remata). Suíça, uma montanha de consistência e um hino à persistência Há poucas equipas mais fiáveis no sentido coletivo do que a Suíça neste Mundial. Dá resposta em praticamente todos os momentos do jogo, apesar de alguma aparente falta de exuberância das unidades ofensivas. O jogo frente à Colômbia foi bastante equilibrado, mas o guardião Kobel e os centrais voltaram a elevar o nível em momentos-chave para deixarem a baliza a zero. Xhaka soma um torneio de culto, como distribuidor e ponto de equilíbrio, num centro do campo consistente, mas que não contou neste jogo com a figura que garante mais desequilíbrio individual – Johan Manzambi.