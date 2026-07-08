Dezenas receberam a seleção no aeroporto de Lisboa

Passavam poucos minutos das seis da manhã desta quarta-feira quando o avião, proveniente de Dallas, que trazia a comitiva oficial da seleção nacional de futebol tocou a pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Antes, algumas dezenas de adeptos, na maioria jovens, já se concentravam no interior da aerogare, para saudarem os atletas junto ao autocarro, que já aguardava a comitiva.



No aparelho, viajou o "grosso" da comitiva nacional. Faltaram nove jogadores que, depois da eliminação frente à Espanha, nos oitavos de final, abandonaram de imediato o estágio: José Sá, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Matheus Nunes, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos.

O primeiro a atravessar as portas, rumo aos olhares dos que esperavam, foi Rafael Leão. O avançado do Milan, que marcou um golo no Mundial, virou de imediato à esquerda e, sob a proteção do autocarro, seguiu para um carro particular. Cristiano Ronaldo estava no grupo, mas não foi visto a entrar no autocarro oficial que rumou rapidamente à Cidade do Futebol.

Outros, como Vitinha, Bruno Fernandes e Nuno Mendes, deram autógrafos, o treinador Roberto Martínez trocou algumas palavras com a adeptos e o único elemento a falar aos jornalistas foi o presidente da FPF.

Pedro Proença aludiu à abertura de "um novo ciclo" na seleção, mas não disse o nome de quem o vai gerir. "Terá de ser alguém que conheça bem o futebol português", limitou-se a dizer.

No final, tão rápida como a declaração do líder da Federação foi a saída do autocarro e a desmobilização das dezenas que decidiram acordar mais cedo para receberem a seleção depois da queda nos oitavos do Mundial.