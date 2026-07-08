Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Dezenas receberam a seleção no aeroporto de Lisboa

08 jul, 2026 - 06:15 • João Filipe Cruz com Redação

Nove jogadores abandonaram o estágio mais cedo e não viajaram com a comitiva.

A+ / A-

Passavam poucos minutos das seis da manhã desta quarta-feira quando o avião, proveniente de Dallas, que trazia a comitiva oficial da seleção nacional de futebol tocou a pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Antes, algumas dezenas de adeptos, na maioria jovens, já se concentravam no interior da aerogare, para saudarem os atletas junto ao autocarro, que já aguardava a comitiva.

No aparelho, viajou o "grosso" da comitiva nacional. Faltaram nove jogadores que, depois da eliminação frente à Espanha, nos oitavos de final, abandonaram de imediato o estágio: José Sá, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Matheus Nunes, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos.

O primeiro a atravessar as portas, rumo aos olhares dos que esperavam, foi Rafael Leão. O avançado do Milan, que marcou um golo no Mundial, virou de imediato à esquerda e, sob a proteção do autocarro, seguiu para um carro particular. Cristiano Ronaldo estava no grupo, mas não foi visto a entrar no autocarro oficial que rumou rapidamente à Cidade do Futebol.

Outros, como Vitinha, Bruno Fernandes e Nuno Mendes, deram autógrafos, o treinador Roberto Martínez trocou algumas palavras com a adeptos e o único elemento a falar aos jornalistas foi o presidente da FPF.

Pedro Proença aludiu à abertura de "um novo ciclo" na seleção, mas não disse o nome de quem o vai gerir. "Terá de ser alguém que conheça bem o futebol português", limitou-se a dizer.

No final, tão rápida como a declaração do líder da Federação foi a saída do autocarro e a desmobilização das dezenas que decidiram acordar mais cedo para receberem a seleção depois da queda nos oitavos do Mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)