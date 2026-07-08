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Mundial 2026
Há 17 jogadores em risco de suspensão para as meias-finais. Quem? Bellingham e Olise, por exemplo
08 jul, 2026 - 17:00 • Redação*
Caso recebam um cartão amarelo nos quartos de final, estes jogadores falham a próxima eliminatória. Marrocos e Inglaterra têm quatro jogadores "à bica".
São 17 os jogadores que entram nesta ronda "à bica" e que ficarão automaticamente suspensos para as semifinais, caso vejam um cartão amarelo.
As seleções mais condicionadas são Inglaterra e Marrocos, ambas com quatro jogadores em risco. Do lado inglês, Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice e Guehi terão de gerir o risco disciplinar. Nos marroquinos, os jogadores em perigo são Hakimi, Diop, Halhal e El Khannouss.
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A Suíça, que afastou a Colômbia nas grandes penalidades, conta com três jogadores pendurados: Xhaka, Muheim e Zakaria.
A França tem dois futebolistas em risco de suspensão: Manu Koné e Michael Olise.
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No caso do extremo francês, a federação pretende apresentar recurso do cartão amarelo visto frente ao Paraguai, considerando que a admoestação foi injustificada. Caso o recurso seja aceite, Olise ficará livre do risco de suspensão.
Após a reversão da suspensão de Balogun (EUA), a federação francesa acredita que há um precedente para a intervenção da FIFA em situações disciplinares semelhantes.
As restantes seleções chegam aos quartos de final com apenas um jogador "à bica". Ferran Torres (Espanha), Antonio Nusa (Noruega), Brandon Mechele (Bélgica) e Gonzalo Montiel (Argentina) terão de evitar qualquer nova advertência para poderem disputar uma eventual meia-final.
O regulamento da FIFA determina que os cartões amarelos são "limpos" após os quartos de final, impedindo que um jogador falhe a final devido à acumulação de admoestações.
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No entanto, quem completar a série de cartões durante os quartos de final terá de cumprir um jogo de suspensão, falhando assim uma eventual meia-final.
Esta é, aliás, a segunda "limpeza" de cartões do torneio. A primeira aconteceu após a fase de grupos, antes do arranque da fase a eliminar, seguindo a política da FIFA de evitar que acumulações antigas tenham impacto nas fases decisivas da competição.
Não obstante, caso qualquer jogador seja duplamente admoestado com cartão amarelo ou vermelho direto, falha automaticamente a partida seguinte, seja meia-final ou final.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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