Há 17 jogadores em risco de suspensão para as meias-finais. Quem? Bellingham e Olise, por exemplo

São 17 os jogadores que entram nesta ronda "à bica" e que ficarão automaticamente suspensos para as semifinais, caso vejam um cartão amarelo. As seleções mais condicionadas são Inglaterra e Marrocos, ambas com quatro jogadores em risco. Do lado inglês, Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice e Guehi terão de gerir o risco disciplinar. Nos marroquinos, os jogadores em perigo são Hakimi, Diop, Halhal e El Khannouss. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A Suíça, que afastou a Colômbia nas grandes penalidades, conta com três jogadores pendurados: Xhaka, Muheim e Zakaria. A França tem dois futebolistas em risco de suspensão: Manu Koné e Michael Olise.

No caso do extremo francês, a federação pretende apresentar recurso do cartão amarelo visto frente ao Paraguai, considerando que a admoestação foi injustificada. Caso o recurso seja aceite, Olise ficará livre do risco de suspensão. Após a reversão da suspensão de Balogun (EUA), a federação francesa acredita que há um precedente para a intervenção da FIFA em situações disciplinares semelhantes. As restantes seleções chegam aos quartos de final com apenas um jogador "à bica". Ferran Torres (Espanha), Antonio Nusa (Noruega), Brandon Mechele (Bélgica) e Gonzalo Montiel (Argentina) terão de evitar qualquer nova advertência para poderem disputar uma eventual meia-final. O regulamento da FIFA determina que os cartões amarelos são "limpos" após os quartos de final, impedindo que um jogador falhe a final devido à acumulação de admoestações.