- Bola Branca 18h15
- 08 jul, 2026
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Mundial 2026
Há uma estatística em que Leo não é Messi: os penáltis
08 jul, 2026 - 16:28 • Inês Braga Sampaio , Diogo Camilo
Os números do capitão da Argentina desde a marca dos 11 metros em Campeonatos do Mundo, excluindo desempates pós prolongamento, batem recordes históricos negativos.
Lionel Messi é o jogador com mais penáltis batidos e mais penáltis falhados da história do Campeonato do Mundo. Nesta estatística não entram os desempates por grandes penalidades.
Foi diante do Egito, nos oitavos de final do Mundial 2026, que o capitão da Argentina bateu o seu oitavo penálti em fases finais. Ao permitir a defesa de Mostafa Shobeir, chegou ao quarto castigo máximo falhado.
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A contagem começou na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2018, na Rússia. Argentina e Islândia estavam empatadas a um golo quando Hördur Magnússon derrubou Maximiliano Meza na área, aos 64 minutos. Chamado a bater, Messi esbarrou em Hannes Halldórsson.
Total: 1 tentado, 1 falhado.
A grande penalidade seguinte chegou apenas em 2022, no Qatar, um Mundial em que Messi foi chamado à marca dos 11 metros em cinco ocasiões e teve sucesso em quatro. Já depois de ter convertido um penálti na primeira jornada da fase de grupos, diante da Arábia Saudita (que de pouco acabou por valer, já que a Argentina perdeu), o número 10 voltou a carregar a responsabilidade na terceira e última ronda, frente à Polónia, ao minuto 39. No entanto, Wojciech Szczesny voou para defender.
Ainda assim, Messi cobraria, daí em diante, mais três grandes penalidades com sucesso (além da primeira): diante de Países Baixos nos quartos de final, Croácia nas "meias" e França na final. Todos remates decisivos para a caminhada da Argentina, que se sagraria campeã do mundo.
Total: 6 tentados, 2 falhados.
Leo Messi está a bater diversos recordes no Mundial 2026, até negativos. No torneio de México, Estados Unidos e Canadá, o jogador do Inter Miami foi chamado pela primeira vez a assumir a responsabilidade logo aos oito minutos do encontro com a Áustria, a contar para a segunda jornada da fase de grupos. Contudo, desta vez, bola nem à baliza foi: saiu ao lado. Um falhanço que impediu Messi de assinar o segundo hat-trick na prova.
Chegou, então, o penálti diante do Egito, nos "oitavos". Aos 21 minutos, seis minutos depois de os africanos terem tomado a dianteira, Leo Messi teve oportunidade de igualar desde a marca branca. Bola para a direita, o guarda-redes leu a intenção e defendeu. Aos 67 minutos, o Egito voltaria a adiantar-se e a Argentina ficou com uma montanha para escalar.
Porém, Messi apareceu com um golo e uma assistência para empatar e, nos descontos, Enzo Fernández completou a reviravolta.
Total: 8 tentados, 4 falhados.
Foi com o falhanço diante do Egito com que Messi, de 39 anos, descolou de Harry Kane, que também está no Mundial, e passou de sete para oito grandes penalidades tentadas. O inglês, no entanto, converteu seis, o que lhe confere uma taxa de sucesso de 86%, face aos 50% do argentino.
No pódio das tentativas está também Cristiano Ronaldo. O internacional português marcou quatro dos cinco penáltis que teve, o último diante da Croácia, nos 16 avos de final do Mundial 2026, uma eficácia de 90%.
Lionel Messi também se tornou, na terça-feira, o primeiro jogador da história a falhar dois penáltis na mesma edição do Campeonato do Mundo. É ainda o primeiro a falhar penáltis em três Mundiais diferentes.
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