Proença quer apresentar novo selecionador "nos próximos dias". "Tem de conhecer muito bem o futebol português"

Conhecedor do futebol português e vencedor. É este o perfil traçado para o novo selecionador nacional de futebol masculino pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, que espera apresentar o sucessor de Roberto Martínez "nos próximos dias".

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"O perfil do novo treinador tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção. É com esse perfil que vamos procurar e encontrar uma solução. Queremos obviamente nos próximos dias apresentar", afirma aos jornalistas o presidente da FPF, esta quarta-feira, à chegada da comitiva da seleção a Portugal, após a participação no Mundial 2026, nas Américas.



A equipa das quinas foi eliminada nos oitavos de final, pela Espanha, com uma derrota por 1-0. Antes, tinha terminado o Grupo K em segundo lugar, com empates com RD Congo (1-1) e Colômbia (0-0) e uma goleada ao Uzbequistão (5-0), e vencera a Croácia (2-1) nos 16 avos de final.

Agradecimentos



Agradecimento aos imensos emigrantes que acompanharam a nossa seleção. Também um agradecimento a um final de ciclo do nosso treinador. Palavras de agradecimento e reconhecimento. Inicia-se agora um novo ciclo na FPF e na seleção, um ciclo de vitória que queremos que aconteça.

Roberto Martínez desiludiu



Este Campeonato do Mundo ficou muito aquém daquilo que pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência de que quando assumimos a FPF esta [Martínez] também não era a nossa opção. Assumimo-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos dar uma resposta o quanto antes, para que isso possa acontecer.

Perfil do novo selecionador nacional



O perfil do novo treinador tem de ser consentâneo com a realidade do futebol português. Onde a nossa seleção entra é para ganhar, e tínhamos efetivamente colocado a fasquia aí. O perfil do novo treinador tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção. É com esse perfil que vamos procurar e encontrar uma solução. Queremos obviamente nos próximos dias apresentar.

Jorge Jesus?



Há várias hipóteses, ainda hoje irei para a Cidade do Futebol para tratar eu pessoalmente desse dossier. Espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas, porque temos já uma Liga das Nações onde queremos participar e ter a fasquia de ganhar, temos um Campeonato da Europa, temos depois um Campeonato do Mundo em Portugal, em que seremos co-organizadores, portanto a nossa ambição é imensa e não vamos abdicar, com esta qualidade de jogadores, de querer a vitória.

Demissão de Duarte Gomes de diretor técnico de arbitragem



A nossa prioridade é a seleção. Estamos focados nos grandes objetivos relativamente a esta geração de jogadores. Neste momento temos presidente do Conselho de Arbitragem, sabem que sim. Claro que estamos preocupados com aquilo que se passa, mas neste momento a nossa prioridade é dar resposta à ambição da nossa seleção A. Esses assuntos serão todos tratados.