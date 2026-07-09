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Newsletter Mundial 2026

​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #29: bonjour, hoje é dia de Olise (etc, etc, etc)

09 jul, 2026 - 11:24 • Hugo Tavares da Silva

Depois da folga mundialista, arrancam os quartos de final em Foxborough, Massachusetts. França-Marrocos (21h00) prometem uma jogatana da boa, graças a artistas como Michael Olise.

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Já estava 0-3 no marcador para o Leeds quando José Gomes chamou o menino de 17 anos. Michael Olise fez 21 minutos na estreia no futebol profissional, nesse 12 de março de 2019, enfiado na camisola do Reading. De anónimo virtuoso passou a virtuoso decisivo, oferecendo muitas bolas de golo aos colegas naquele campeonato.

Em 2021, numa entrevista à Sky Sports, José Gomes avisou: “Estamos a falar de um jogador que vai levar gente ao estádio”. E disse mais: “Ele adora jogar futebol e tem a coragem para tentar coisas mágicas em espaços pequenos. Faz coisas nos jogos que alguns jogadores nem fazem nos treinos”.

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Em entrevista à Renascença, há menos de uma semana, revisitou esse cruzamento entre ambos: “Vi talento, magia, arte, uma visão de jogo e uma execução totalmente diferenciadas”. O problema é que os responsáveis da academia tentaram travar a subida do jovem francês por motivos disciplinares. “Ele não ia às aulas, estavam furiosos”, contou. Mas Gomes conseguiu levar a sua avante e este jogo pelo qual todos suspiramos ganhou um futebolista especial.

Esta quinta-feira, no arranque dos quartos de final do Mundial, é dia de festa: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (ou Désiré Doué) e, claro, Michael Olise (cinco assistências no torneio e em risco) voltam a entrar em campo. Pela frente, como na semifinal do Qatar 2022, terão os deslumbrantes e crentes marroquinos.

🕹️ O futebol foi isto

  • Sopas 1-1 descanso: o Mundial teve finalmente um dia de folga. Os delirantes mundialistas não recomendam estas atrocidades.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como Michael Olise, com um descaso olímpico, uma canhota celestial e um estilo singular. É especial, o garoto.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Ninguém pode dizer que a arbitragem da FIFA pode ser influenciada por quem quer que seja, nem mesmo pelo presidente da FIFA [Gianni Infantino]”: a declaração é de Pierluigi Collina, o patrão dos árbitros daquele organismo, na ressaca das polémicas com Folarin Balogun e do Argentina-Egito.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Sabia que a seleção marroquina tem seis futebolistas que nasceram em França? O “As” conta tudo.

🎲 O que vem aí

  • França-Marrocos, 21h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)

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  • 09 jul, 2026
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