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Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #29: bonjour, hoje é dia de Olise (etc, etc, etc)
09 jul, 2026 - 11:24 • Hugo Tavares da Silva
Depois da folga mundialista, arrancam os quartos de final em Foxborough, Massachusetts. França-Marrocos (21h00) prometem uma jogatana da boa, graças a artistas como Michael Olise.
Já estava 0-3 no marcador para o Leeds quando José Gomes chamou o menino de 17 anos. Michael Olise fez 21 minutos na estreia no futebol profissional, nesse 12 de março de 2019, enfiado na camisola do Reading. De anónimo virtuoso passou a virtuoso decisivo, oferecendo muitas bolas de golo aos colegas naquele campeonato.
Em 2021, numa entrevista à Sky Sports, José Gomes avisou: “Estamos a falar de um jogador que vai levar gente ao estádio”. E disse mais: “Ele adora jogar futebol e tem a coragem para tentar coisas mágicas em espaços pequenos. Faz coisas nos jogos que alguns jogadores nem fazem nos treinos”.
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Em entrevista à Renascença, há menos de uma semana, revisitou esse cruzamento entre ambos: “Vi talento, magia, arte, uma visão de jogo e uma execução totalmente diferenciadas”. O problema é que os responsáveis da academia tentaram travar a subida do jovem francês por motivos disciplinares. “Ele não ia às aulas, estavam furiosos”, contou. Mas Gomes conseguiu levar a sua avante e este jogo pelo qual todos suspiramos ganhou um futebolista especial.
Esta quinta-feira, no arranque dos quartos de final do Mundial, é dia de festa: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (ou Désiré Doué) e, claro, Michael Olise (cinco assistências no torneio e em risco) voltam a entrar em campo. Pela frente, como na semifinal do Qatar 2022, terão os deslumbrantes e crentes marroquinos.
🕹️ O futebol foi isto
- Sopas 1-1 descanso: o Mundial teve finalmente um dia de folga. Os delirantes mundialistas não recomendam estas atrocidades.
🎨 Si yo fuera Maradona
… jogaria como Michael Olise, com um descaso olímpico, uma canhota celestial e um estilo singular. É especial, o garoto.
🎙️ Fala que tu falas bem
“Ninguém pode dizer que a arbitragem da FIFA pode ser influenciada por quem quer que seja, nem mesmo pelo presidente da FIFA [Gianni Infantino]”: a declaração é de Pierluigi Collina, o patrão dos árbitros daquele organismo, na ressaca das polémicas com Folarin Balogun e do Argentina-Egito.
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🔦 Uma sugestão
Sabia que a seleção marroquina tem seis futebolistas que nasceram em França? O “As” conta tudo.
🎲 O que vem aí
- França-Marrocos, 21h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)
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