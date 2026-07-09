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As celebrações mais icónicas dos goleadores no Mundial 2026
09 jul, 2026 - 16:24 • Redação
Entre o "siuu" de CR7 e os dedos que apontam para o céu de Messi, vários jogadores usam diferentes gestos, danças e movimentos para celebrar um golo. Dos mais célebres aos mais espontâneos, nesta fotogaleria reunimos momentos captados no Mundial 2026.
São possivelmente os segundos mais gratificantes para os jogadores de futebol: aqueles que se seguem à perfuração da baliza adversária. Cada golo é diferente e também as formas de o festejar, das mais simples às mais criativas. Podem ser gestos, movimentos, gritos ou passos de dança e conseguem até ser, por vezes, manifestações políticas. Nesta fotogaleria reunimos algumas das celebrações mais famosas, de diferentes jogadores, realizadas durante este Campeonato do Mundo.
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